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NEDOSTATAK SAMOKONTROLE

Livaja ima neospornu kvalitetu, ali kroz povijest je pokazao da nema discipline. Evo svih kazni

Piše Ivan Kužela,
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Livaja ima neospornu kvalitetu, ali kroz povijest je pokazao da nema discipline. Evo svih kazni
Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Livaja je Hajdukov kralj na terenu, ali i rekorder u aferama; od kazni i psovki do sukoba s navijačima, oproštaja od reprezentacije i novog izbacivanja s priprema...

Admiral

Marko Livaja je od povratka u Hajduk u veljači 2021. godine stekao status ikone među navijačima. Njegova neupitna nogometna vještina, golovi i liderske sposobnosti pretvorile su ga u kapetana i ključnog čovjeka splitske momčadi. Ipak, njegovu karijeru u bijelom dresu paralelno prati i niz kontroverzi, ispada i disciplinskih kazni koje su često bacale sjenu na njegove izvanredne partije na terenu.

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Marko Livaja 04:44
Marko Livaja | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Novčane kazne i pogrdne pjesme

Prvi disciplinski prijestup dogodio se u prosincu 2021. godine, kada ga je disciplinski sudac Prve HNL, zajedno sa suigračem Danijelom Subašićem, novčano kaznio zbog povrede Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika. Pravi val kontroverzi uslijedio je nakon finala Kupa u lipnju 2023. godine. Nakon pobjede protiv Šibenika, Livaja je s navijačima poveo pjevanje pogrdnih pjesama na račun suparnika, zbog čega ga je Disciplinska komisija HNS-a kaznila s 13.300 eura i jednom utakmicom zabrane igranja. Ta ga je suspenzija koštala nastupa u Superkupu protiv Dinama i izazvala podijeljene reakcije u javnosti.

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Sukob na Rujevici i oproštaj od reprezentacije

Incident nakon finala Kupa bio je tek uvod u ono što je slijedilo nekoliko tjedana kasnije. Tijekom otvorenog treninga hrvatske reprezentacije na Rujevici, uoči završnice Lige nacija, Livaja je verbalno napadnut od strane nekolicine gledatelja. Uvrede su prerasle u sukob kada je Hajdukov napadač krenuo prema tribinama kako bi se obračunao s provokatorima, no daljnju eskalaciju spriječio je pomoćni trener Vedran Ćorluka. Zbog "neugodne atmosfere", Livaja je idući dan napustio kamp reprezentacije. Tenzije s riječkim navijačima kulminirale su transparentima "Umri Livaja" koji su se pojavili u gradu, a cijela situacija rezultirala je njegovim konačnim oproštajem od nacionalnog dresa u listopadu 2023. godine, navodeći nedostatak podrške kao jedan od ključnih razloga.

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Neprimjerene geste i nove suspenzije

Na kraju sezone 2024./25. Livajin temperament ponovno je došao do izražaja. U pretposljednjem kolu, tijekom utakmice protiv Rijeke na Poljudu, prilikom izlaska s terena pokazao je srednji prst gostujućim navijačima. Samo tjedan poslije, u posljednjem kolu protiv Šibenika, zaradio je izravni crveni karton. Ova dva prijestupa disciplinski sudac objedinio je u kaznu od dvije utakmice neigranja na startu iduće sezone. Tijekom ljetnih priprema u Sloveniji u srpnju 2025., slovenski su mediji izvijestili o navodnom fizičkom sukobu Livaje sa zaštitarom u hotelu, tvrdeći da ga je udario i slomio mu zub. Iz Hajduka su demantirali fizički obračun, navodeći da se radilo o verbalnoj prepirci zbog glasne glazbe.

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Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - HNK Hajduk u 32. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kršenje discipline i udaljavanje s priprema

Posljednji u nizu incidenata dogodio se u lipnju 2026., kada je klupsko vodstvo donijelo drastičnu odluku. Marko Livaja udaljen je s priprema momčadi u Sloveniji i poslan natrag u Split zbog, kako je navedeno u službenom priopćenju, "kršenja klupskog disciplinskog pravilnika". Klub je tada naglasio da je takva odluka donesena u interesu očuvanja discipline te da je momčad iznad svakog pojedinca, bez obzira na njegovu važnost i status.

*uz korištenje AI-ja

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