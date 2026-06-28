Livaja je protjeran s priprema!

Nogometaši Hajduka otputovali su prošli ponedjeljak poslijepodne prema Bledu, gdje su krenuli sa središnjim dijelom priprema za novu sezonu. Od tada su odigrali dvije pripremne utakmice i dva puta slavili; protiv Shkendije (4-0) i Čerkasyja (1-0). Pripreme su u punom jeku, ali zvijezda i kapetan ekipe Marko Livaja vratit će se u Split zbog kršenja klupske discipline.

- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti, piše na službenoj stranici kluba.

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Svjesni smo kako je Livaja problematičan i alternativan, a u protekloj sezoni porječkao se s trenerom Gonzalom Garcijom koji ga nije previše koristio, već je slagao sistem za kojeg je smatrao da nije pogodan Livaji. Neslužbeno doznajemo kako je napadač kažnjen jer se opet posvađao s Garcijom i novim sportskim direktorom Grafom. Kažnjen je po novom stegovnom pravilniku, a koliku će kaznu i kakvu dobiti objavit će klub uskoro.