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ZBOG NEDISCIPLINE

Livaja je protjeran s priprema!

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Kužela,
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Livaja je protjeran s priprema!
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šok na Bledu i pripremama Splićana! Hajduk je Livaju poslao natrag u Split zbog kršenja discipline i pravila na pripremama u Sloveniji

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Nogometaši Hajduka otputovali su prošli ponedjeljak poslijepodne prema Bledu, gdje su krenuli sa središnjim dijelom priprema za novu sezonu. Od tada su odigrali dvije pripremne utakmice i dva puta slavili; protiv Shkendije (4-0) i Čerkasyja (1-0). Pripreme su u punom jeku, ali zvijezda i kapetan ekipe Marko Livaja vratit će se u Split zbog kršenja klupske discipline.

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- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti, piše na službenoj stranici kluba.

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Svjesni smo kako je Livaja problematičan i alternativan, a u protekloj sezoni porječkao se s trenerom Gonzalom Garcijom koji ga nije previše koristio, već je slagao sistem za kojeg je smatrao da nije pogodan Livaji. Neslužbeno doznajemo kako je napadač kažnjen jer se opet posvađao s Garcijom i novim sportskim direktorom Grafom. Kažnjen je po novom stegovnom pravilniku, a koliku će kaznu i kakvu dobiti objavit će klub uskoro.

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Komentari 25
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