Livaja je igrao ozlijeđen protiv Varaždina! Evo što se dogodilo

Gennaro Gattuso je preporodio Marka Livaju. I prijašnjih sezona je zabijao i bio najbolji igrač Hajduka, ali nikada nije bio ovako svestran i opasan. Livaja više samo ne zabija, on razigrava, asistira, igra obranu, presing, pritišće, sve što od njega trener traži i fizički izgleda bolje nego ikada.

Pokretanje videa... 02:42 Slavlje Varaždina | Video: Ivan Tomašković/24sata

Rezultat se vidi na terenu. Najbolji je igrač lige! Zabio je osam golova i pet puta asistirao u 12 kola pa je proglašen igračem mjeseca za kolovoz, rujan i listopad. Ipak, kada Livaja nije na sto posto, pati i Hajduk, a to smo imali priliku vidjeti u Varaždinu. Splićani su izgubili u baroknom gradu (1-0) od istoimenog domaćina i pretrpjeli prvi poraz u sezoni. Livaja je odigrao cijelu utakmicu, ali bio je neprepoznatljiv, totalno bezopasan po varaždinski gol. Bila mu je to najlošija utakmica ove sezone, no čini se i s razlogom.

Kako piše Dalmatinski portal, prva violina Hajduka ozlijedila se prije dva dana. Dobio je na treningu nezgodan udarac u zglob i nije bio na sto posto, ali stisnuo je zube. U klubu su šutjeli, nisu htjeli otkriti da je najbolji igrač ozlijeđen pa su to skrivali od javnosti. Igrao je pod injekcijama, trudio se, ali ipak, vidjelo se na terenu da nešto nije u redu.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Riječ je o zglobu zbog kojeg je propustio završnicu prošle sezone. Ozlijedio se još u prvoj utakmici proljetnog dijela u porazu od Rijeke. Propustio je nekoliko utakmica pa se opet vratio, igrao je pod blokadama, no zakompliciralo se u derbiju protiv Dinama i nakon toga se do nove sezone više nije vraćao na travnjak.

Nadaju se u Hajduku da ovaj put ozljeda nije toliko ozbiljna jer momčad nije ista bez njega. Najbolje se to moglo vidjeti prošle sezone kada su Splićani ostali bez svega.