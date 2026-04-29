Afera trese skijanje, a Zubčić tajnovito objavio: 'Samo skupo'

Hrvatski olimpijski odbor formirao je posebnu radnu skupinu koja analizira cjelokupnu financijsku dokumentaciju između HOO-a i Hrvatskog skijaškog saveza za razdoblje od 2016. do 2025. godine. Dosad su pregledali dvije trećine dokumentacije i zasad nisu pronašli nepravilnosti. Radi se o iznosu od 16 milijuna eura, što čini 23 posto ukupnih prihoda Saveza koji su u tom desetljeću dosegnuli 67 milijuna eura.

Afera je već ostavila vidljive posljedice na Savez. Više sponzora prekinulo je suradnju, a istrage tek trebaju pokazati puni razmjer skandala.

U međuvremenu, sportaši su nastavili s pripremama za novu sezonu, no posebnu pažnju privukla je objava Filipa Zubčića (33) na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju vožnje žičarom s vidljivom reklamom talijanske modne kuće Prada uz dvije riječi: 'Samo skupo'

Je li to slučajan komentar ili poruka upućena Pavleku i načinu života koji mu se pripisuje, dok dio sportaša jedva skuplja novac za sezonu, zasad ostaje nepoznanica.