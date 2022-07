Livaja je komentirao zanimljiv transparent Torcide: Nadam se da ćemo ispuniti njihove želje...

Lovre Kalinić produžio je ugovor s Hajdukom pa bio najbolji igrač Hajduka u Superkupu, Marko Livaja napravio isto ovaj tjedan pa zabio gol Istri u pobjedi 2-0 u prvom kolu HNL-a. Tko je sljedeći, upitala je novinarka klupske televizije najboljeg igrača bijelih.

- Pa ne znam, to je na predsjedniku i upravi kluba. Bio je to normalan splet okolnosti za mene i Lovru. Igramo kući, pred svojom publikom, pred svojim prijateljima, za klub koji volimo - kazao je Livaja i nastavio:

- Sretan sam zbog prve pobjede na otvaranju sezone, svi znamo koliko je teška prva utakmica nakon priprema i svega, odigrali smo dosta rutinski iako su nam falila dva, tri igrača. Mislim da smo na dobrom putu. Falilo je malo više svježine u zadnjoj trećini, trebali smo malo bolje odigrati neke stvari, ali prva je utakmica. Možemo biti zadovoljni, uzeli smo tri boda i idemo dalje. Imamo dva tjedna za pripremu.

Nema kluba kojem je Livaja zabio više golova od Istre. Gol glavom za potvrdu pobjede bio je sedmi u šest utakmica, a jednom im je utrpao i hat-trick.

- Bitno je da igramo dobro, šanse dolaze i ne opterećujemo se time. Drago mi je da mogu pomoći momčadi. Sretan sam što smo pobijedili i nadam se da ćemo moći ove sezone napraviti iskorak još više od prošle godine.

Gostujući su navijači izvjesili transparent "Nije nas briga oće li presušit Jadransko more, oćemo titule i ostvarene snove".

- Htio bih im zahvaliti, na svakom gostovanju prati nas puno navijača, hvala im na podršci koju pružaju. Otkad sam ovdje, u godinu i pol dana, a i otkad je kluba. Nadam se da ćemo ispuniti njihove želje ove sezone.

Dario Melnjak opet je bio strijelac, kao u finalu Kupa.

- I mi smo bili nestrpljivi kad će početi, a počelo je na najbolji mogući način, pobjedom bez primljenog gola. Počeli smo utakmicu ispitivanjem snaga, poslije ušli ozbiljnije, povezali konce, baš uživali na terenu i poslije toga okrunili prvim golom već u prvom poluvremenu, a u drugom potvrdili drugim - rekao je Hajdukov Varaždinac.

Šesti mu je to gol u HNL-u, a prvi na gostovanju.

- Ne sjećam se, hah, ali moguće je. Ako je to tako, drago mi je da sam probio tu energiju i počeo zabijati na gostovanju. Ali stavit ćemo to malo sa strane, tek smo počeli i najbitnija su tri boda.

Slijedi dvotjedni odmor jer je Rijeka odgodila Jadranski derbi koji se trebao igrati idući vikend na Poljudu, a u međuvremenu pratit će i ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige (14 sati).

- Čekamo i to. Tko god to bio, vjerujem da ćemo biti na pravom nivou kad dođe vrijeme za to. Možda je i bolje što se utakmica odgodila, moramo gledati pozitivno, nastaviti na pripremni dio, ovu utakmicu i biti bolji, korak po korak. Hvala ovoj prekrasnoj publici što je došla u velikom broju i što je bila naš 12. igrač - zaključio je Melnjak.

Sažetak utakmice Istra - Hajduk možete pogledati OVDJE.

Najčitaniji članci