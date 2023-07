Livaja kao 'na skali', a Lekino gradilište izgleda sve ozbiljnije

Ako se po jutru dan poznaje, ako se može suditi po dva odigrana derbija na početku sezone, Hajduk će biti puno konkurentniji Dinamu nego što je to bio u prošloj sezoni, a borba za prevlast ovisit će o brzini uigravanja novih igrača Hajduka, kao i o izlaznim transferima u Maksimiru. Iako je Dinamo i večeras u prvom dijelu utakmice imao posjed i dominirao, za razliku od Superkupa Hajduk je večeras bio jači za Marka Livaju, koji je daškom svoje nogometne genijalnosti odveo momčad najprije do izjednačenja, a onda i do pobjede, koju je u sudačkoj nadoknadi donio Rokas Pukštas.