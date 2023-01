Livaja: Leko je odličan, Dinamo neće cijelo vrijeme biti na tom nivou. Jesam li nervozan? Nikad

Imao sam neku malu gripu, prošlo je sve u redu. Pripreme... A teško je, ali moramo patiti da bi bili što bolji ovu sezonu, rekao je Marko Livaja nakon utakmice Hajduka protiv Slovacka (1-1). Hajduk je pripreme završio s tri pobjede i remijem, pod vodstvom novog trenera Ivana Leke.

Je li bilo vremena za odmor? Završio je HNL, odmah ste išli na Svjetsko prvenstvo. Zatim su tu bili razni dočeci, a sad već počinje HNL.

- Dva, tri dana sam bio slobodan. Uvijek se razbolim kada sam slobodan pa onda bolje da nema nikakvih slobodnih dana. Ali na kraju, dobro je. Sve je prošlo. Jedno lijepo iskustvo.

Foto: Nathan Denette

Kako je kada dođeš na Svjetsko prvenstvo i zabiješ gol? Juranović krene po desnoj strani, Marko čeka u sredini.

- Zvao sam ga prvo da mi nešto da u prostor. Nije me vidio. Na kraju se balun izgubio, došao opet do njega i na kraju ne znam ni ja kako je prošao. Refleksno sam primio i ušla je, hvala Bogu. U tom trenutku uopće ne razmišljaš da je to Svjetsko prvenstvo, da si ti dao gol na tom prvenstvu... Što svi sanjamo kada krenemo igrati balun. Tek dođeš sebi nakon 10, 15 dana, da sam dao gol na SP-u. Puno veći igrači od mene nisu bili na Svjetskom niti su dali gol. Budeš ponosan.

Promijenio se trener, došao je Ivan Leko.

- Dosta je organiziran, disciplina je velika. Želi igrati napadački i za sada je stvarno sve super. Deset dana radimo odlično i nadam se da ćemo, što je najbitnije, u ovoj polusezoni vidjeti neki napredak. Da neće biti dosta stresova kao prošle sezone. Da ćemo puno bolje igrati drugi dio prvenstva.

Foto: Hajduk

Hajduk je na pripremama izgledao dosta drugačije. Od obrane s trojicom do presinga gdje veznjaci puno više sudjeluju. Kako vama to odgovara?

- Mislim da smo u nekom periodu, otkako sam ovdje zadnje dvije godine, igrali s trojicom nazad. Ali nije tu bilo iskreno ni vremena ni svega da se to uigra. Nije se znalo kako tko stoji na terenu. Ovo je dosta bolje i imamo više vremena za igrati taj sustav, koji ima svojih prednosti i mana. Mislim da imamo igrača za igrati taj sustav, ali pitanje je sve kako će to djelovati na terenu kada dođu prvenstvene utakmice. Nadam se da ćemo što bolje izvući ove pripreme.

Treba doći i dosta pojačanja. Od ovih koji su ostali, koliko Hajduk djeluje bolje sada kada su Grgić, Kalik i Fossati zdravi?

- Mi smo praktički u godinu i pol dana u problemima s ozljedama. Nikad nismo imali standardnih 11, prvi je ovo put da smo prvi put na okupu i da nema ozljeda. To je jako bitan faktor. Kada svaki tjedan mijenjaš po jednog, dva igrača, jer ovaj ima žute, ovaj je ozlijeđen... Teško je uigrati momčad i biti ozbiljan protivnik. Ako iz tjedna u tjedan nemaš svojih 11 igrača.

Foto: Hajduk

Koliko je nervozan Marko Livaja?

- Nisam ja nikad nervozan. Volim pobjeđivati, ne volim da gubimo glupo bodove kao što se dogodilo ovu polusezonu. Jer to su sve faktori koji te na kraju miču od cilja, a svi znaju koji je naš cilj. Prejednostavno smo ispuštali bodove, bilo je tu i nekih sudačkih grešaka, ali u to nećemo sada ulaziti. Mislim da kao momčad trebamo bolje i pametnije zatvarati utakmice.

Navijači isto tako vjeruju. Pa kada je bila ona euforija, brzo je Hajduk prešao 91 tisuću pretplatnika. Sada kada i nije tolika, već je više od 30 tisuća. Koliko znači kada toliko ljudi u prva dva tjedna uzme pretplatu?

- Možda momcima koji igraju vanka, pa su došli ovdje... Možda je to njima "wow". Ja znam koliko je ovaj grad lud za Hajdukom, tako da meni to ništa nije čudno. Meni je to sve normalno i ne bi me čudilo da za tri mjeseca imamo 100 tisuća.

Sezona kreće samo što nije. Prva utakmica je Šibenik na Poljudu, pravi ispit za vidjeti gdje je Hajduk u ovom trenutku jer je zadnji susret ostao gorak okus iz prve utakmice.

- Tamo nismo odigrali loše, imali smo stvarno dosta prilika za završiti utakmicu. Ali dogodilo se, kao i mnogo puta, da primimo gol u zadnjoj minuti i izgubimo bodove. Ne treba se opterećivati sa Šibenikom, moramo igrati svoju igru. Po naputcima koje nam trener da, kako se kretati. Sigurno da smo kvalitetniji, moramo to samo pokazati na terenu.

Vjerujete li i u Kup i u prvenstvo?

- Naravno da vjerujemo. Dugo je prvenstvo, svi klubovi na svijetu imaju crne periode. Sada je pitanje hoćeš li ih iskoristiti ili ne. Dinamo je ovu polusezonu odigrao vrhunski, ali nadam se da neće biti cijelu godinu na tome nivou.

Foto: Miroslav Lelas/Sanjin Strukic/Pixsell

Deset igrača je u Hajduku trenutno koji mogu igrati i za juniore. Kako su se oni uklopili, u odnosu na vaše doba kada ste ulazili u prvu momčad?

- Mi smo svi bili fizički jači, kada smo bili juniori i kadeti. Ali svi ovi momci treniraju godinu i pol dana s nama, izmjenjuju se. Imaju kvalitetu, malo se teže priviknuti na razliku između juniorskog i seniorskog nogometa, ali svi imaju kvalitetu i s razlogom su ovdje. Hajduk svake godine izbacuje mlade, kvalitetne igrače i ne trebamo brinuti. Za budućnost ne treba brinuti.

