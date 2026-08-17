Livaja: Momci su željni uspjeha. Nadam se da ćemo uspjeti ovu godinu, imali smo dosta pehova

Marko Livaja (32) dobio je svega 11 minuta u završnici utakmice Gorice i Hajduka, ali je uspio Splićanima donijeti pobjedu 2-1 lijepim golom u 87. minuti, drugim uzastopnim nakon onoga Istri u remiju 2-2 u prošlom kolu. Rijetko daje izjave nakon utakmica, ali ovaj je put u Turopolju to napravio za službene kanale kluba.

- Kontrolirali smo utakmicu od početka, može nam biti malo žao što to prije nismo riješili. Na kraju smo se izvukli i, hvala Bogu, odnijeli tri boda. Najvažnija je pobjeda, o igri ne treba puno pričati. Prva dva kola nismo ostvarili dobre rezultate i ova tri boda dat će nam dosta na samopouzdanju. Nas čeka najvažnija utakmica u sezoni, Europa u četvrtak protiv Rakowa. Klubu i navijačima je cilj ulazak u Europu, nadam se da ćemo nakon dosta, dosta godina opet ući u Europu - rekao je Livaja.

Što se trebalo dogoditi na terenu da Hajduk ostane miran nakon primljenog gola u 78. minuti?

- Ovo je mlada momčad, dobro smo reagirali. I protiv Istre smo

poveli pa su se vratili i dali gol. Trebali smo krenuti po drugi gol da nam se ne događaju te situacije. U HNL-u uvijek ima igrača koji te mogu kazniti ako ne ideš do kraja, ako ne želiš završiti utakmicu, što se nama događa u zadnje dvije utakmice. Nadam se da ubuduće nećemo imati takvih problema.

Kako ste doživjeli gol?

- Iskreno, očekivao sam da će mi Del Moral dati balun. Postavio sam se lipo, vidio da je golman Gorice izašao i vidio da je prvi kut prazan i pogodio.

Koliko će biti lakše s ova tri boda pripremati se za četvrtak?

- Sigurno će biti lakše, ali u nas nikad nije lako. Uvijek su velika očekivanja, što je i normalno. Igramo u velikom klubu i ljudi uvijek žele da se najbolje pruža na terenu. Nadam se da ćemo im dati tu sreću u četvrtak, da pobijedimo i osiguramo Europu.

Koliko vas veseli dobra atmosfera u svlačionici nakon utakmice?

- Stvarno je dobra atmosfera. Pet i pol godina sam ovdje, uvijek je u svlačionici bila dobra atmosfera, nije ovo ništa novo. Momci su željni uspjeha i nadam se da ćemo uspjeti ovu godinu. Jer imali smo dosta godina i pehova nekih i nesreća nekih s ozljedama u prvenstvu i svemu. Nadam se da će nam se malo i vratiti, ali sigurno i mi moramo još bolje i još više pokazati na terenu - zaključio je Livaja.