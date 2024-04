Livaja neće igrati, Perišić je pod zvonom. Evo tko propušta derbi

Hajduk je dvama porazima od Dinama zaredom kompromitirao sezonu. Navijači bi još zažmirili na poraz u Kupu, no onaj u prvenstvu puno je jače zabolio. Klub s Poljuda tako je šanse za naslov sveo na minimum, no nada i dalje postoji dokle god je matematika na strani Splićana. Da bi san o tituli nakon 19 godina ostao živ, Hajduk mora pobijediti Rijeku na Rujevici (nedjelja, 19:30 sati). Gotovo nemoguća misija, pogotovo uz probleme koji su okovali Splićane.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Dinamo 0-1

Pokretanje videa... 01:35 Sažetak HNK Hajduk Split vs GNK Dinamo Zagreb 0:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Bez Livaje, Perišić se tek vraća

- Livaja je "out". Mi smo pravog Livaju 75 minuta jednu utakmicu protiv Rijeke. On je ekstremna klasa. Poslije toga se krpao. Meni je to strašno žao. Imali smo planove s njim i Nikolom u napadu. Ali, to je iza nas. Obje ozljede Livaje su bile mehaničke. S Perišićem radimo u dogovoru. To je poseban igrač. Idemo onako kako to doktori predlažu. Tu je i interes cijele Hrvatske - rekao je Mislav Karoglan u najavi Jadranskog derbija.

Brojni hajdukovci propuštaju derbi

Melnjak, Žaper, Lovre Kalinić i Dajaku su "out". Uremović trenira i pokušava, ali pitanje je hoće li biti spreman za derbi. Za sada su veće šanse da ne nego da da.

I tu će Hajduk imati najveće probleme. Jedno je desetkovan ozljedama doći kod momčadi iz sredine tablice ili iz donjeg doma, kod kluba gdje Mislav Karoglan može rotirati, a drugo kod lidera prvenstva i momčadi koja većinu vremena igra po automatizmu.

Stoga Hajduk čeka vrlo težak zadatak, a Rijeku šansa jednom rukom dohvatiti trofej hrvatskog prvaka.