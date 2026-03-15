KAPETAN HAJDUKA OTVORENO

Livaja o odnosu s Garcijom: On vidi nogomet drugačije od mene

Piše Petar Božičević,
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Livaja je u Hajduk stigao u veljači 2021., a u dosadašnjih pet godina je odigrao 194 utakmice i zabio 100 golova, uz 48 asistencija

Marko Livaja simbol je Hajduka već godinama, a ove je sezone u nešto drugačijoj ulozi nego prethodnih. Protiv Lokomotive je zabio gol (stoti za Hajduk) i asistirao za drugi, a nakon utakmice su ga pitali oko odnosa s trenerom Gonzalom Garcijom. 

Za razliku od prethodnih sezona, Livaja u ovoj sezoni nije standardni prvotimac. Odigrao je 18 utakmica u HNL-u, ali samo 11 od prve minute, a imao je i problema s ozljedom ranije u sezoni. 

- Momčad je igrala dobro dok sam bio ozlijeđen, bili su tu i rezultati i nisam se mogao žaliti zašto ne igram. Razumijem sve to, ali neke stvari me ljute. Klub je ispred svih. 

- Nemam nikakvih problema, Garcia ima svoj stil nogometa koji vidi, dobar je odnos, nema svađe. Drugačije vidi nogomet nego ja i drugačije tipove igrača nego što sam ja. 

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

 

