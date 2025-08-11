Livaja osvojio 'Hajdučko srce'!

Marko Livaja, kapetan, napadač i najbolji igrač splitskog Hajduka, po drugi je put postao dobitnik prestižne nagrade "Hajdučko srce". Torcida, utras navijača Hajduka, dodijelila mu je nagradu za sezonu 2024./25. na malonogometnom turniru Torcida kup u Vukovarskoj ulici. Prvi put je ovu nagradu osvojio za sezonu 2021./22.

Hajdučko srce Torcida dodjeljuje igraču, momčadi ili klupskom djelatniku koji tijekom sezone pokaže borbenost, požrtvovnost, srčanost i predani hajdučki duh na terenu i izvan njega. Nagrada postoji od sezone 1993./94., ali u osam sezona nije dodijeljena jer nitko nije ispunio kriterije. U posljednjih 10 godina samo su dva igrača osvojila ovu nagradu: osim Livaje, uspio je to i Ante Erceg za sezonu 2016./17.

Prošle sezone Livaja je u 40 nastupa postigao 21 gol i dodao 10 asistencija, pokazujući izuzetne kvalitete. Torcida je istaknula da je Livaja ne samo kapetan, već i pravi vođa na terenu.

"On nije samo kapetan, on je general na terenu! Njegovi potezi, driblinzi, lucidna dodavanja i golovi izazivaju erupciju emocija i šalju poruku čitavoj ligi. On je arhitekt napada, umjetnik na terenu, vođa bez kompromisa! U njemu leži snaga volje, strast i onaj čuveni splitski dišpet. On je onaj koji se ne boji preuzeti odgovornost! On je onaj koji svojim gardom inspirira suigrače i tjera tribine u delirij! On je genij s brojem 10 na leđima!", istaknuli su navijači.

Livaja svojim igrama, zalaganjem i predanošću utjelovljuje prave hajdučke vrijednosti, zbog čega ga navijači cijene i poštuju.