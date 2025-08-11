Obavijesti

Sport

Komentari 10
PO DRUGI PUT

Livaja osvojio 'Hajdučko srce'!

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Livaja osvojio 'Hajdučko srce'!
Foto: Luka Mladinic

Marko Livaja prvi put nagradu je osvojio u sezoni 2021./22.. U posljednjih 10 godina samo su dva igrača osvojila ovu nagradu: osim Livaje, uspio je to i Ante Erceg

Marko Livaja, kapetan, napadač i najbolji igrač splitskog Hajduka, po drugi je put postao dobitnik prestižne nagrade "Hajdučko srce". Torcida, utras navijača Hajduka, dodijelila mu je nagradu za sezonu 2024./25. na malonogometnom turniru Torcida kup u Vukovarskoj ulici. Prvi put je ovu nagradu osvojio za sezonu 2021./22.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Livaja kitio harmonikaša 00:47
Livaja kitio harmonikaša | Video: Instagram

Hajdučko srce Torcida dodjeljuje igraču, momčadi ili klupskom djelatniku koji tijekom sezone pokaže borbenost, požrtvovnost, srčanost i predani hajdučki duh na terenu i izvan njega. Nagrada postoji od sezone 1993./94., ali u osam sezona nije dodijeljena jer nitko nije ispunio kriterije. U posljednjih 10 godina samo su dva igrača osvojila ovu nagradu: osim Livaje, uspio je to i Ante Erceg za sezonu 2016./17.

Prošle sezone Livaja je u 40 nastupa postigao 21 gol i dodao 10 asistencija, pokazujući izuzetne kvalitete. Torcida je istaknula da je Livaja ne samo kapetan, već i pravi vođa na terenu.

SUDAČKI PRAVORIJEK Sudačka komisija: Oba penala Hajduka su čista, a Varaždinov branič ispravno je isključen
Sudačka komisija: Oba penala Hajduka su čista, a Varaždinov branič ispravno je isključen

"On nije samo kapetan, on je general na terenu! Njegovi potezi, driblinzi, lucidna dodavanja i golovi izazivaju erupciju emocija i šalju poruku čitavoj ligi. On je arhitekt napada, umjetnik na terenu, vođa bez kompromisa! U njemu leži snaga volje, strast i onaj čuveni splitski dišpet. On je onaj koji se ne boji preuzeti odgovornost! On je onaj koji svojim gardom inspirira suigrače i tjera tribine u delirij! On je genij s brojem 10 na leđima!", istaknuli su navijači.

Livaja svojim igrama, zalaganjem i predanošću utjelovljuje prave hajdučke vrijednosti, zbog čega ga navijači cijene i poštuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu
NOVO SLAVLJE 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu

Hajduk je pred 25302 navijača stvorio brojne šanse u prvom dijelu pa u kratko vrijeme u nastavku dobio dva penala. Gorica se držala do crvenog kartona Durakovića, za Splićane je debitirao Raci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025