Livaja otkrio tajnu proslave gola: 'Htio sam pokazati svim igračima da su bitni za momčad'

Od dolaska na Poljud, Marko Livaja preuzeo je Hajduk na svoja leđa. Čak je triput bio najbolji strijelac lige i svojim čarobnim potezima i golovima razmazio je navijače. Toliko da krene opća zabrinutost i kritike kada desetka Hajduka ne zabije gol na pet utakmica u nizu.

Splićani su u 4. kolu HNL-a srušili Osijek (2-0) i zadržali stopostotni niz na otvaranju prvenstva, a sjajnu utakmicu odigrao je upravo prozivani kapetan. Livaja je zabio za 1-0 već na samom početku, zatrčao se do klupe pa burno proslavio sa suigračima i stožerom. Pokazao je da su priče o nezadovoljstvu samo izmišljotina.

Od ove sezone, odlaskom Lovre Kalinića, službeno je preuzeo kapetansku vrpcu. I pokazao da njegov zadatak nije samo zabijanje golova. Bodri suigrače, motivira ih, savjetuje, a na Opus Areni kreirao je jednu upečatljivu scenu nakon što je Michele Šego zabio za 2-0. Livaja je došao do njega, zagrlio ga i srušio na travnjak.

Nakon utakmice stao je pred novinare i otkrio zašto je to napravio.

- Problem prošle godine je bio što smo imali neke ozljede, tipa Bamba koji nije uspio ući u kontinuitet. Ove godine je prošao pripreme, ušao je dobro u prvenstvo, kao i Benrahou, te Šego. Neki se malo teže prilagode Hajduku, drugačija je sredina i stil igre. Lakše je sigurno igrati Šegi u Varaždinu, gdje ima puno više prostora nego u Hajduku, gdje su mu prostori smanjeni. Ali sigurno Šego ima kvalitetu, nadam se da će još više pokazati i mislim da je na dobrom putu da odigra odličnu sezonu - kazao je za Dalmatinski portal pa nastavio:

- Šego se trudi, veliki je profesionalac, ulaže u sebe. Bio je u nekom lošem periodu. Ok, dao je penal, ali sigurno da mu je draže što je zabio gol iz igre. Jako je bitno i za njega što je postigao taj pogodak. Nadam se da će nastaviti ovako, mora se još više opustiti, maknuti taj pritisak. Ljudi puno očekuju od njega i nadam se da će ove sezone pokazati da je pravi igrač za Hajduk koji može raditi prevagu.

Otkrio je kapetan Hajduka i zašto je nakon gola dotrčao do klupe.

- Nije nitko bio u mislima, sve su to većinom mladi momci koji imaju 17 do 20 godina i prve su im seniorske sezone. Želim svima pokazati da su bitni, da su bitan dio ove momčadi i da svi na klupi moraju biti 200 posto unutra i kad dobiju priliku da je iskoriste. Imamo dosta kvalitetnih mladih igrača, nadam se da ih neće pritisak pojesti i da će pokazati svu kvalitetu koju imaju.

Splićani su tako nakon četiri uvodna kola zadržali korak za Dinamom, a pokušat će to napraviti i nakon sljedećeg kola u kojem Rijeka gostuje na Poljudu. Prilika je to za pobjeći aktualnom prvaku na velikih +11 nakon tek pet kola...

