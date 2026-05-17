Ovo je najlošija utakmica Livaje u Hajduku! Brojke sve otkrivaju

Marko Livaja odigrao je najlošiju utakmicu u Hajduku. Imao je u Maksimiru sve prilike biti junak, ali nije iskoristio nijednu. Promašio je penal za vodstvo Hajduka, a onda ni iz igre nije uspio zabiti. Sofascore mu je dao ocjenu 5.4 za 66 minuta na terenu, što mu je uvjerljivo najslabija ocjena od kada igra za splitski klub.

Prosječno dobiva 7.31, a jedino je još 2021. protiv Osijeka dobio ocjenu ispod 6.

Brojke su poražavajuće. Livaja je u subotu imao 71 posto točnih dodavanja, izgubio sedam posjeda, dobio samo dva od šest duela i pretrčao 6.8 kilometara. Napravio je i tri prekršaja.

Trener ga je zamijenio, a Livaja se nakon utakmice ispričao.

- Ja sam imao najveću šansu na utakmici, promašio sam jedanaesterac, htio bih se ispričati suigračima i klubu. Jednostavno nije bio moj dan - rekao je 32-godišnjak.

Hajduk je matematički osigurao drugo mjesto, a njihov kapetan ove sezone zabio je devet, a dodao šest puta za gol ove sezone u ligi.