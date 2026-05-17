Obavijesti

Sport

Komentari 10
DAN ZA ZABORAV

Ovo je najlošija utakmica Livaje u Hajduku! Brojke sve otkrivaju

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je najlošija utakmica Livaje u Hajduku! Brojke sve otkrivaju
Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Marko Livaja odigrao je najlošiju utakmicu otkako nosi Hajdukov dres. Promašio je penal protiv Lokomotive, četiri velike prilike i zamijenjen je u 66. minuti

Admiral

Marko Livaja odigrao je najlošiju utakmicu u Hajduku. Imao je u Maksimiru sve prilike biti junak, ali nije iskoristio nijednu. Promašio je penal za vodstvo Hajduka, a onda ni iz igre nije uspio zabiti. Sofascore mu je dao ocjenu 5.4 za 66 minuta na terenu, što mu je uvjerljivo najslabija ocjena od kada igra za splitski klub.

LJUBIMAC NAVIJAČA Melnjak dogovorio produljenje ugovora s Hajdukom na još dvije godine? Garcia zadovoljan
Melnjak dogovorio produljenje ugovora s Hajdukom na još dvije godine? Garcia zadovoljan

Prosječno dobiva 7.31, a jedino je još 2021. protiv Osijeka dobio ocjenu ispod 6.

Foto: Sofascore za 24sata

Brojke su poražavajuće. Livaja je u subotu imao 71 posto točnih dodavanja, izgubio sedam posjeda, dobio samo dva od šest duela i pretrčao 6.8 kilometara. Napravio je i tri prekršaja.

SPLITSKA FEŠTA FOTO Ovako je Hajduk proslavio posljednji naslov prvaka 2005.
FOTO Ovako je Hajduk proslavio posljednji naslov prvaka 2005.

Trener ga je zamijenio, a Livaja se nakon utakmice ispričao.

- Ja sam imao najveću šansu na utakmici, promašio sam jedanaesterac, htio bih se ispričati suigračima i klubu. Jednostavno nije bio moj dan - rekao je 32-godišnjak.

DONOSIMO KRONOLOGIJU Zbog ovih poteza Vukovar je ispao iz HNL-a, a evo koji su igrači već najavili svoj odlazak
Zbog ovih poteza Vukovar je ispao iz HNL-a, a evo koji su igrači već najavili svoj odlazak

Hajduk je matematički osigurao drugo mjesto, a njihov kapetan ove sezone zabio je devet, a dodao šest puta za gol ove sezone u ligi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026