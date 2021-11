U Hajduku su svjesni da pobjedu s Rujevice moraju što prije arhivirati, jer samo maksimalno fokusirani sutra protiv Istre mogu osvojiti puni plijen i zadržati priključak s vrhom ljestvice. Do kraja polusezone Hajduka nakon Istre čekaju tri uzastopna gostovanja, kup i prvenstveni ogled s Lokomotivom a između njih i derbi s Dinamom, koji će umnogome odrediti rezultatski uspjeh. Pobjeda nad Istrom svakako bi podigla samopouzdanje momčadi,svjestan je toga i trener Valdas Dambrauskas.

Iznenadili ste u Rijeci s Krovinovićem, hoće li biti iznenađenja i protiv Istre?

- Možda sam iznenadio vas, ali nije to bilo planirano. Govorio sam istinu, nisam znao koliko će biti spreman on i Fossati, liječnička služba mi je morala dati zeleno svjetlo za njihov nastup. Sada smo u puno boljem stanju, danas mogu reći da će Vuković početi trenirati idući tjedan, a što se tiče onih koji su igrali u Rijeci, svi su dobro. Diamantakos i Kačaniklić ne treniraju s nama i neće biti u konkurenciji sutra.

Osvajanje naslova prvaka je težak zadatak?

- Najvažnije je da ostanemo čvrsto na zemlji. Derbi je bio specijalan, dosta energije i emocija je potrošeno, ali moramo biti spremni za Istru. Ako ne pobijedimo Istru, Rijeka će biti zaboravljena. Najvažnija je svaka sljedeća utakmica, a za Hajduka je to sutrašnja protiv Istre.

Osjećate li euforiju nakon pobjede u Rijeci?

- Svaki sljedeći susret nama je važan, najprije Istra, pa Lokomotiva... Ne želimo preskakati utakmice. Gledamo samo svaki sljedeći trening, svaku sljedeću utakmicu, a ne dalje od toga. To govorim i svojim igračima, i to je jedni način da napredujemo i postignemo ono što želimo.

Rekli ste da niste bili potpuno zadovoljni izvedbom u Rijeci, možete li malo detaljnije pojasniti o čemu se radi?

- Bio sam zadovoljan karakterom, borbenošću..., ali neki detalji u obrani nisu bili pravi. U prvom dijelu Rijeka nije bila opasna, napravili su par prilika izdaleka, ali nas je Kalinić spasio. Nedostajalo nam je snage da pritisnemo protivnika, osvojili smo samo 22% ofenzivnih duela i tu počinju problemi. Mi moramo osvajati više lopti. U poluvremenu su nam zamjene donijele kompaktnost, Rijeka nas je napadala izdaleka, nismo im dali da priđu blizu. Dali su nam jeftini gol, ali pogreške se događaju, iz pogrešaka padne gol... Igrali smo vani, protiv ozbiljnog protivnika, ali želio bih da više dominiramo i na tome ćemo radit. Trebat će vremena, ne znam koliko, ali ići ćemo u tom smjeru.

Hoćete li inzistirati na igri s triigrača u obrani?

- Ne inzistiram ni na čemu, idem iz utakmice u utakmicu, gledam protivnika, kako je najbolje napasti ga i tko je od igrača u najboljoj formi. Odgovori na ta pitanja daju mi odgovor na pitanje tko će igrati. Nisam veliki fan igre s tri u obrani, više volim jednog igrača više u napadu, ali ako tako moramo igrati, igrat ćemo. Imamo dosta kreativaca, moj posao nije lak, moram naći svakome igraču najbolju poziciju, a za to će mi trebati vremena.

Najavljuje se velika kiša, protivnik će ući u u utakmicu opušteno...?

- Stalno ponavljamo da mi ne tražimo opravdanja, niti u sudcima, vremenu, vjetru, covidu, gledateljima... Mi moramo imati mentalitet da idemo na pobjedu bez obzira što se događa. Sviđa mi se ofenzivni stil igre Istre, ako ih mogu opisati u par riječi, oni će igrati ako ih pustiš da igraju. Oni nisu momčad koja će se doći braniti, oni su od 13 golova 10 dali iz kaznenog prostora, poput momčadi iz Lige prvaka. Čestitke treneru koji ih je tako uigrao. Znači, ne smijemo im dati da igraju. Imamo ideju kako to napraviti, kako ih pritisnuti i napasti. Trebamo kreativnost, mentalnu snagu ako ne krene dobro, i strpljenje da ponavljamo. Neće biti lako, ali nijedna utakmica nije laka u HNL-u. Momci dobro treniraju i nadam se da će to prenijeti sutra na teren.

Pokazali su Istrani i defenzivne nedostatke?

- Opasno je tako razmišljati, i njihov trener gleda kako ispraviti pogreške, svi tako radimo. Ne smijemo se osloniti na njihove pogreške od ranije. Dobar Hajduk može natjerati Istru na pogreške.

Koliko samopouzdanje nosi pobjeda u zadnjim minutama?

- Pobjeda nosi samopouzdanje, ali rano je za priču o samopouzdanju, mi smo lomljivi, ranjivi.

Osvaja li se prvenstvo na malim utakmicama ili na derbijima?

- Rijeka i Hajduk su pobijedili jedna drugog, znači po tri boda svakome, tko osvoji više bodova s momčadima ispod bit će u prednosti.

Mogu li na konačan ishod neizvjesne utrke utjecati nepotrebni žuti kartoni poput Livajinoga u Rijeci?

- Ako govorimo o tom žutom kartonu, bio je vrijedan. Ne idem u detalje ali bio je vrijedan iz mnogo razloga. Ne opravdavam ga, ali bio je vrijedan. Ovdje sada pričamo o prvenstvu i kako ga osvojiti, ali u ovom trenutku moramo biti koncentrirani na svaki idući trening i na sutrašnju utakmicu.

Kako vidite budućnost juniora koji su prošli dalje u Ligi prvaka mladih?

- Čestitam im na prolasku, to je potvrda da je Hajdukova Akademija jedna od najboljih u Europi, proizvodi igrače za visoki nivo. Zanima me taj proces, igrači, treneri, integracija u prvu momčad je jedna od mojih zadaća, nije to jednostavno, ali mi na svakom treningu imamo par igrača iz mlađe momčadi koji treniraju s nama. Dosta toga je u njihovim rukama, dajemo im kredit, no oni to moraju opravdati. Neke stvari poput tehnike i taktike mogu naučiti, ali motivaciju i karakter moraju pokazati sami.