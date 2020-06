Livaković: Bio je penal! Grbić: Neki klubovi ulažu puno i imaju sve, ali nemaju dušu kao mi...

Sve nam se vratilo, igramo bez navijača, nemamo velik novac, a borimo se za Ligu prvaka i u finalu smo Kupa, kaže Ivo Grbić, dok je iz svlačionice lokosa odjekivalo" slobodan vikend"!

<p>Lokomotiva je po treći put u prvoligaškoj povijesti 'skinula' Dinamo, lokosi su ovoga puta potpuno zasluženo 'modre' svladali 1-0. Jedini gol na utakmici u posljednjim je trenucima susreta s bijele točke postigao <strong>Tolić</strong>, poslije utakmice se iz svlačionice Lokomotive čula velika fešta. I glasno skandiranje "slobodan vikend". Raspored utakmica je prilično gust, teško da će lokosi i dobiti cijeli vikend 'free', no na velikoj pobjedi čestitali su im<strong> Lovro Majer i Luka Ivanušec</strong> koji su se spustili u domaću svlačionicu i čestitali im na novim bodovima.</p><p>- Bili smo bolji u prvom poluvremenu, kasnije se osjetilo da nam nedostaje Petković. Idemo dalje, čestitamo Lokomotivi na pobjedi, dobra su momčad, zasluženo i u finalu Kupa. Ivo Grbić je bio odličan, svaka mu čast. Penal? Da, s moje pozicije sam mislio da će to biti penal, onako na prvu mi je više djelovalo kao penal nego da nije. Opet, sudac je gledao snimku, tko mu što onda može prigovoriti? Možda je prije toga bio prekršaj na Gavranoviću, ali očito je intenzitet faula bio preslab - rekao je poslije utakmice<strong> Dominik Livaković.</strong></p><p><strong>Igor Jovićević</strong> je upisao prvi poraz na klupi Dinama...</p><p>- Čestitam Lokomotivi na pobjedi, mi smo u prvom dijelu bili i bolji nego u Varaždinu, igrali bolje nego tamo, ali oni su imali raspoloženog <strong>Grbića</strong>. Nemam što prigovoriti igračima, imali smo ideju i dosta prilika. Nastavak smo počeli dobro, ali onda se u nas unijela nervoza. Željeli smo promjenama pojačati ritam utakmice, uspjeli smo ga i dići, ali nam je na kraju presudio taj penal. Ostaje gorak okus zbog poraza, a mi trebamo nivo igre iz prvog dijela produljiti na svih 90 minuta.</p><p>Lokosi su, naravno, feštali. Zasluženo, njihova partija je djelovala baš poput momčadi koja se (i dalje) bori za Ligu prvaka...</p><p>- Svaka čast cijeloj momčadi, znači svima u klubu. Od predsjednika i direktora, do čistačica i svih igrača, svima treba zahvaliti na ovoj sezoni. Krenuli smo u nju s tri poraza u nizu, svi su nam predviđali borbu za ostanak, ali smo vjerovali u sebe i samo radili. Sve nam se vratilo, igramo bez navijača, nitko od nas nema velik novac, a mi se borimo za Ligu prvaka i u finalu smo Kupa. A neki klubovi koji puno ulažu u imaju sve, nemaju dušu kakvu mi imamo u svlačionici - rekao je <strong>Ivo Grbić</strong>, pa nastavio:</p><p>- I ta duša nas je izvukla, <strong>Dinamo </strong>nas je držao prvo poluvrijeme u naših 16 metara, ali smo izdržali. Sa srcem i dušom smo se branili, dragi Bog nas je na kraju nagradio. Svaka čast svima, zato smo i pobijedili. I to kakav Dinamo, momčad koja je možda i među 20 najboljih klubova u Europi!</p><p>Vašu je predstavu nahvalio i <strong>Dominik Livaković</strong>...</p><p>- Reći ću iskreno, sada sam vruć, ali od Livakovića svi mi u Hrvatskoj možemo puno naučiti. Godinama je na visokoj razini, vukao je Zagreb, sada je jedna od ključnih karika Dinama, a tako je mlad, ponizan i skroman. I još je prvi golman reprezentacije. Ja sam počašćen jer sam dobio pretpoziv za reprezentaciju koja je trebala ići u Katar, zbog toga sam preponosan. A vjerujem da ću jednog dana biti i Livakoviću konkurencija u najdražem dresu.</p>