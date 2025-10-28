Livaković ni u kupu neće braniti za Gironu. Trener je otkrio zašto

Samo dva od mogućih 14 nastupa na klupskom planu ove sezone ima Dominik Livaković (30), kojem izbornik Zlatko Dalić čvrsto vjeruje i trebao bi biti prvi golman reprezentacije i u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Šef stručnog stožera "vatrenih" cijeni Livija zbog zasluga u prošlim godinama, na putu do medalja u Katru i u Ligi nacija, i više je puta ponavljao da se neće odricati senatora, kao što nije ni Ivana Perišića dok lani nije imao klub po odlasku iz Hajduka. No Livaković je svjestan da će teško zadržati takav status u sezoni uočnici Svjetskog prvenstva u SAD-u.

Pokretanje videa... 01:12 Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

Livaković je promašio posudbom u Gironu zadnjeg dana prijelaznog roka, o tome je govorio i Andy Bara gostujući u Podcast Inkubatoru. Iako su prvotno iz njegova tabora stizale informacije kako će braniti čim se aklimatizira na novu sredinu, kako je tek došao, trener Michel ni ne pomišlja maknuti s "jedinice" Argentinca Paula Gazzanigu iako prima 1,8 golova po utakmici i iako je Girona trenutačno fenjeraš La Lige sa svega sedam bodova.

Iz Girone su Livakovićevu menadžeru odgovorili da nikome nisu obećali mjesto u početnoj postavi i kako ih veseli konkurencija u momčadi, kao da se radi o mladom igraču koji se došao dokazati, a ne ponajboljem golmanu prošlog SP-a koji je napustio Fenerbahče baš zato što nije bio u prvom planu.

Prilika za debi otvarala se Livakoviću ovaj utorak protiv petoligaša Constancije na Balearima u Kupu kralja (19 sati), ali Hrvat neće ni u toj utakmici stati na gol. Trener Michel otkrio je da je izvan konkurencije zbog ozljede leđa. Koliko će dugo biti izvan pogona, pokazat će vrijeme.

U međuvremenu, Livaković uživa s obitelji koja je prije nekoliko dana dobila još jednog člana, supruga Helena 12. listopada rodila je djevojčicu Kaju. I sigurno ozbiljno razmatra opcije za izlazak iz Katalonije, iz broda koji, po svemu sudeći, tone u drugu španjolsku ligu. Sve su glasnija šuškanja i o povratku u Dinamo.

Foto: Screenshot/Arenasport

No ako Livaković zaigra jednu minutu za Gironu prije zimskog prijelaznog roka, u siječnju neće moći zaigrati i za treći klub. Sličnu je situaciju ove zime imao i golman Dinama Nikola Čavlina koji je bio registriran za Lokomotivu i Osijek pa se na zimskim pripremama vratio među "modre", svjestan da za njih do kraja sezone ne smije braniti.

Navijači Girone zazivaju promjenu golmana putem društvenih mreža, a ako se ona ne dogodi, prije zimskog prijelaznog roka morao bi dobiti šansu u idućoj fazi Kupa kralja (prvi tjedan prosinca), prođu li očekivano petoligaša. Štoviše, i u toj utakmici igrali bi protiv niželigaša, a u tjednu prije Božića čekalo bi ih još jedno kolo. U utakmici protiv Consancije šansu će tako neočekivano dobiti treći golman, Ukrajinac Vladislav Krapivcov (20), koji je lani stigao iz juniorske momčadi Dnjipra.