Livaković opet ostao rezerva, a njegov je konkurent briljirao

Odigrana je prva utakmica sedmog kola španjolske La Lige, a nogometaši Girone i Espanyola su odigrali susret bez golova.
Obje momčadi mogu žaliti za preostala dva boda. I jedni i drugi su propustili nekoliko odličnih prilika, s tim da je domaćin ostajao nemoćan čak i u situacijama kada su njegovi igrači sami išli na suparničkog golmana.
Prošla je tako još jedna utakmica Girone, koja je osvojila tek treći bod u sezoni, u kojoj prve minute za taj klub nije upisao Dominik Livaković. Opet je vrata Girone čuvao Paulo Gazzaniga i briljirao s pet obrana, dok je hrvatski reprezentativni vratar četvrti put ostao na klupi za pričuve.
Obrane Livakovićeva konkurenta pogledajte OVDJE.
Girona je napustila samo dno ljestvice i privremeno je stigla na pretposljednju poziciju. Espanyol je ostao četvrti.
