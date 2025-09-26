Obavijesti

VIDEO: GIRONA REMIZIRALA

Livaković opet ostao rezerva, a njegov je konkurent briljirao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Nick Potts/PIXSELL

Girona i Espanyol odigrali su bez golova u napetoj utakmici La Lige! Gazzaniga briljirao s pet obrana, dok Livaković još čeka prve minute. Girona se malo pomaknula s dna tablice

Odigrana je prva utakmica sedmog kola španjolske La Lige, a nogometaši Girone i Espanyola su odigrali susret bez golova.

Obje momčadi mogu žaliti za preostala dva boda. I jedni i drugi su propustili nekoliko odličnih prilika, s tim da je domaćin ostajao nemoćan čak i u situacijama kada su njegovi igrači sami išli na suparničkog golmana.

Prošla je tako još jedna utakmica Girone, koja je osvojila tek treći bod u sezoni, u kojoj prve minute za taj klub nije upisao Dominik Livaković. Opet je vrata Girone čuvao Paulo Gazzaniga i briljirao s pet obrana, dok je hrvatski reprezentativni vratar četvrti put ostao na klupi za pričuve.

Obrane Livakovićeva konkurenta pogledajte OVDJE.

Girona je napustila samo dno ljestvice i privremeno je stigla na pretposljednju poziciju. Espanyol je ostao četvrti.

