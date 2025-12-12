Riječani srušili rekord po zaradi od Uefe! Evo koliko novca stiže

Ča in delamo, ča in delamo, orilo je na Rujevici. Vratilo je to navijače Rijeke unazad pola godine kada je klub osvojio dvostruku krunu i to proslavio kako je i red. Burno i nezaboravno.

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U međuvremenu je hrvatski prvak prošao sito i rešeto, bio u nizu poraza i naizgled bezizlaznoj situaciji, ali trenerski mag Victor Sanchez vratio ih je tamo gdje kvalitetom pripadaju. I doveo na koračić od europskog proljeća nakon 46 godina.

Bila je to noć za pamćenje na Rujevici. Rijeka je srušila Celje (3-0) u 5. kolu Konferencijske lige i došla nadomak ispisivanja povijesti. Prema svemu sudeći, osam bodova trebalo bi biti dovoljno za eliminacijsku fazu, ali za konačnu potvrdu pričekat ćemo sljedeći četvrtak kada Riječani gostuju kod Šahtara. Pobjedom imaju čak priliku ući među najboljih osam i direktno se plasirati u osminu finala...

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatski prvak ove sezone je od Europe već sada zaradio rekordnu sumu novca, a imaju priliku to još povećati. Za nastup u pretkolima i plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, Riječani su uprihodili četiri milijuna eura. Pobjede protiv Sparte i sada Celja donijele su im dodatnih 800.000 eura, a remiji protiv Lincolna i AEK Larnace još 266.000 eura.

Kada sve zbrojimo, Rijeka je do sada zaradila oko 5,1 milijun eura! I to nije sve, plasman u top 24 donosi joj još 200.000 eura. Predsjednik Damir Mišković može zadovoljno trljati rukama, ova zarada možda je jamstvo da klub na zimu neće nikoga prodavati...