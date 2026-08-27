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Livaković: Ovo je ostvarenje sna

Piše HINA,
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Livaković: Ovo je ostvarenje sna
Foto: FC Barcelona
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Za mjesto među vratnicama natjecat će se s prvim vratarom, 25-godišnjim Joanom Garcijom i rezervnim 36-godišnjim Wojciechom Szczesnym

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Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković rekao je da mu se ostvario san nakon što je u četvrtak potpisao četverogodišnji ugovor sa španjolskim prvakom Barcelonom.

- Ostvarenje je sna biti ovdje i potpisati za Barçu. Vidimo se uskoro, visca Barça! - izjavio je 31-godišnji Livaković u obraćanju putem X-a.

- Jako je lijepo, ovo je prekrasan i velik klub. Ljudi su jako ljubazni, predsjednik, potpredsjednik, Deco, Bojan... Jako je lijepo što sam ovdje. Budućnost zamišljam na najljepši mogući način. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali i sama činjenica što sam ovdje je sjajna, kao dečka iz Zadra koji je prošao i Zagreb, Dinamo. Barcelona je najpopularniji klub, čudesan klub. Kad sam bio dijete, gledao sam njene utakmice i gledali igrače koji su igrali ovdje na najvišoj razini - dodao je Livi.

Livaković je prešao iz tuskog Fenerbahcea, a za mjesto među vratnicama natjecat će se s prvim vratarom, 25-godišnjim Joanom Garcijom i rezervnim 36-godišnjim Wojciechom Szczesnym. Možda ode i na jednogodišnju posudbu ove sezone dok Szczesnyu ne istekne ugovor.

Foto: FC Barcelona

- Imamo vremena za donijeti odluku - rekao je u srijedu trener Hansi Flick na konferenciji za medije.

U Španjolskoj prijelazni rok završava za šest dana. Livaković je peti hrvatski nogometaš koji se našao u prvoj momčadi Barcelone. Prije njega su ondje bili veznjaci Goran Vučević, Robert Prosinečki, Ivan Rakitić i Alen Halilović.

Hrvatski vratar je prošle sezone bio u obližnjoj Gironi, ali tijekom šest mjeseci nije upisao niti jedan nastup pa je od siječnja do lipnja proveo na posudbi u zagrebačkom Dinamu. Nakon ljetošnjeg Svjetskog prvenstva vratio se u Fenerbahce gdje je prvi vratar Brazilac Ederson zbog čega je odlučio napustiti Istanbul. Za Hrvatsku je upisao 79 nastupa i sudjelovao na tri svjetska prvenstva.

Foto: FC Barcelona

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Komentari 9
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