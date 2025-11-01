Obavijesti

POSLJEDNJA JE U LA LIGI

Livaković ponovno ostao na klupi u novom porazu Girone

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Momčad iz Katalonije ima svega sedam osvojenih bodova u 11 kola te samo jednu pobjedu. Livaković još nije nastupio za klub

Odigrana je prva utakmica 11. kola španjolske La Lige, a nogometaši Getafea su pred svojim navijačima pobijedili Gironu s 2-1.

Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu 01:12
Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

.Getafe je suparnika slomio golovima u drugom poluvremenu. Prvo je Mario Martin doveo domaćina u vodstvo u 73. minuti, a sve je zaključeno kada je u 87. Borja Mayoral pogodio za 2-0. Girona je u nadoknadi uspjela doći tek do počasnog pogotka, s bijele točke je pogodio Stuani u 94. minuti za 1-2. Hrvatski vratar Dominik Livaković opet je poraz svoje Girone pratio s klupe za pričuve.

Time je produbljena kriza Girone koja je i dalje posljednja na ljestvici. Ima utakmicu više od pretposljednjeg Ovieda i isti broj bodova. Getafe je privremeno skočio sve do sedmog mjesta na ljestvici. Momčad iz Katalonije ima svega sedam osvojenih bodova u 11 kola te samo jednu pobjedu. Livaković još nije nastupio za klub.

