Livaković pred povratkom na Maksimir? Turci duguju Dinamu, a Boban sprema veliki ugovor

Dominik Livaković nakon Svjetskog prvenstva vraća se u Fenerbahče, ali Dinamo želi što prije riješiti njegov povratak u Maksimir. "Modri" su ga doveli na posudbu nakon turbulentne sezone u kojoj je najprije izgubio mjesto u Fenerbahčeu, a potom ni u Gironi nije dobio očekivanu priliku.

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Livakovićev dolazak u Dinamo pokazao se kao pun pogodak. Hrvatski reprezentativni golman stabilizirao je momčad, pomogao joj u završnici sezone i bio važan dio sastava koji je osvojio naslov prvaka i Kup. Zbog toga ga u Maksimiru vide kao ključnog igrača u slaganju momčadi za budućnost.

Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević svjesni su koliko je pouzdano rješenje na golu važno, pa Dinamo želi zaključiti posao što prije. Prema Tportalu, u klubu se nadaju da bi dogovor mogli završiti do 16. srpnja, kada istječe rok za registraciju igrača za drugo pretkolo Lige prvaka protiv Thuna.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U cijeloj priči važnu ulogu ima i raniji Livakovićev transfer iz Dinama u Fenerbahče. Turski klub ostao je Dinamu dužan jednu ratu iz 2023. godine, kada je vratara kupio za nešto manje od sedam milijuna eura. Riječ je o iznosu od oko milijun eura, koji bi se sada mogao "prebiti" u novim pregovorima. To znači da bi Dinamo Fenerbahčeu mogao platiti tri milijuna eura odštete, uz još milijun eura mogućih bonusa.

Takav bi dogovor značajno olakšao realizaciju transfera, iako su se Turci već ranije pokazali kao vrlo zahtjevni pregovarači. Livakoviću se u Dinamu sprema dugogodišnji ugovor na pet godina, kojim bi postao najplaćeniji igrač kluba. Ključno je i to što hrvatski golman želi ostati u Maksimiru, gdje je ponovno pronašao sigurnost i važnu ulogu.

Transfer bi prema realizaciji mogla pogurati i prodaja Sergija Domingueza u Lazio. Kako smo ranije doznali, stvar je vrlo blizu rješenja i Dinamo će na španjolskom stoperu zaraditi oko 12 milijuna eura.