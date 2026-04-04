Livaković propušta Osijek! Evo kako će Dinamo istrčati na derbi

Dinamo na Maksimiru dočekuje Osijek u 15 sati u derbiju 28. kola. "Modri" traže nastavak fantastičnog niza te novom pobjedom mogu pobjeći Hajduku na 13 bodova. Mario Kovačević neće previše "kemijati" sa sastavom jer je svjestan da se i Osijek podigao, ali ipak će se dogoditi neočekivana promjena.

Naime, na golu neće biti Dominika Livakovića. Kako doznajemo, plava "jedinica" doživjela je manju povredu pa će preskočiti susret s Osijekom kako ne bi došlo do većih problema. Tako će na gol stati Ivan Filipović koji je zadnji put branio također protiv Osijeka. U 19. kolu na Opus Areni bilo je 3-0 za "modre".

Ostatak bi trebao biti očekivan. Ispred Filipovića, u obrani, Galešić, Dominguez, McKenna i Goda, u veznom redu Stojković, Mišić i Zajc te trolist u napadu Bakrar, Beljo i Vidović. Ta navala, predvođena Beljom, koji će dati sve od sebe da završi u avionu za Ameriku, radila je čuda u proteklih nekoliko kola. Sada su odmorni i ako budu tako raspoloženi, Osijeku bi ovaj sunčan dan brzo mogao postati "mrkli mrak".