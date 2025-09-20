Obavijesti

PRODUBILI KRIZU

Livaković s klupe gledao novu blamažu Girone u prvenstvu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagrijavanje nogometaša Gibraltara i Hrvatske uoči utakmice kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Dominik Livaković posljednjeg dana prijelaznog roka stigao je u Gironu. U prvoj utakmici protiv Celte ostao je klupi, a niti sada se njegov status nije poboljšao

U petom kolu španjolske La Lige nogometaši Levantea su ostvarili premijernu pobjedu, u gostima su pobijedili Gironu s uvjerljivih 4-0.

Ničemu posebnom nije se mogla niti nadati Girona ove subote jer je kraj utakmice dočekala s devetoricom igrača. Nakon samo pola sata igre Witsel je dobio dva žuta kartona, dok je Girona ostala s devetoricom u 47. minuti kada je pocrvenio Reis.

Sve je to Levante lakoćom iskoristio za dolazak do tri boda. U 43. minuti za 1-0 je strijelac bio Etta Eyong. U 49. je Alvarez pogodio iz slobodnog udarca za 2-0, dok je u 70. minuti Ivan Romero povećao na 3-0. Sve je zaključeno kada je Koyalipou u 92. zabio za 4-0.

LA LIGA Sučić ušao s klupe, a Ćaleta-Car odigrao cijeli susret za Sociedad
Sučić ušao s klupe, a Ćaleta-Car odigrao cijeli susret za Sociedad

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i ovaj put je ostao na klupi za pričuve Girone, branio je Gazzaniga. Girona je ostala posljednja na ljestvici.

Četiri dvoboja na rasporedu su u nedjelju. Igrat će Rayo Vallecano - Celta, Mallorca - Atletico Madrid, Elche - Oviedo i Barcelona - Getafe.

