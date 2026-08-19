Livaković u Barcu pa posudba u Dinamo? Evo što se događa...

Ivan Filipović (31) ušao je u sezonu kao prvi golman Dinama, ali čelnici "modrih" nikad nisu skrivali da rade na novom, pouzdanijem i kvalitetnijem rješenju. Jasno, prva je želja bio novi povratak Dominika Livakovića (31). Livi je zimus došao na posudbu u Dinamo, ali klub iz Maksimirske 128 nije imao opciju otkupa ugovora pa se hrvatski reprezentativac morao vratiti u Fenerbahče.

U Turskoj, jasno, neće ostati, Fener ga želi prodati jer na toj poziciji ima još Edersona, Tarika Cetina, Mert Günok. Međutim, ne žele igrače davati u bescjenje. Dinamo želi Livakovića, ali ne može se s Fenerom dogovoriti oko odštete, a zasad ni s Livakovićem oko uvjeta.

Ranije ovog ljeta Livakovića je pokušao dovesti Olympiacos, Grci su zadovoljili financijske apetite Turaka, ali naš golman nije želio tamo. Ovih dana sve glasnije se spominje da bi Livaković mogao u Barcelonu, a, koliko čujemo, to je doista blizu, sve bi trebalo biti poznato vrlo brzo.

U kuloarima se spominje scenarij prema kojem bi Livaković potom otišao na posudbu u Dinamo, budući da Barceloni pričuvni golman (prvi je izbor Joan Garcia) treba tek sljedeće sezone, budući da Wojciech Szczęsny na kraju sezone ide u penziju. Međutim, taj je deal između Barcelone i Dinama još nije gotova stvar.

Hrvatski golman doista jest blizu španjolskog prvaka, piše to i Fabrizio Romano, ali povratak u Dinamo još je na dugom štapu.