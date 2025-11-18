Obavijesti

Sport

PREKRASNA GESTA

Livaković upoznao dječačića iz Crne Gore koji je dobio ime po njemu! 'Dva borca, jedno ime'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Livaković upoznao dječačića iz Crne Gore koji je dobio ime po njemu! 'Dva borca, jedno ime'
Foto: Instagram

Mali Dominik upoznao je golmana Livakovića u Podgorici! Dječak, nazvan po njemu, dobio je potpisani dres. Majka otkriva emotivnu priču o borcu s hobotnicom u inkubatoru

Dominik Livaković večer uoči utakmice Hrvatske protiv Crne Gore, u nedjelju, imao je susret s jednim malim navijačem. Hrvatskom reprezentativnom golmanu u hotel u Podgorici došao je dvoipolgodišnji Dominik koji je po njemu dobio ime. Detalje je na društvenim mrežama otkrila dječakova majka Marijana Rakočević.

"Večeras - Dominik pored Dominika. Naš sin nosi ime po Dominiku Livakoviću, čovjeku velikog srca i još veće duše. Kad smo birali ime za svog sina, željeli smo da nosi ime nekoga tko je borac, nekoga tko je dobar, iskren, velik kao čovjek i po srcu. Netko tko zrači dobrotom i ostavlja trag gdje god se pojavi. I baš zato je naš dječak postao Dominik", napisala je uz nekoliko fotografija.

Dominik je od rođenja bio veliki borac, a za trajnu uspomenu za susret s idolom dobio je potpisani dres. Njegova je majka još otkrila:

"U inkubatoru je imao svoju malu zelenu hobotnicu, baš kao njegova inspiracija na SP 2022. godine. Mala simbolika, ali velika ljubav. Dva borca, dva osmijeha, jedno ime."

