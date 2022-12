Livaković više nije jedina meta Bayerna, sad prate i Marokanca

Nakon što je Hrvatska izbacila Brazil u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva krenule su priče kako bi Dinamo ove zime mogao ostati bez Dominika Livakovića (27) jer je s tribina utakmicu pratio legendarni Oliver Kahn, a to je trebalo značiti da je upravo golman 'vatrenih i modrih' na meti minhenskog Bayerna. No, engleski i španjolski mediji su nakon polufinala u kojem je Hrvatska izgubila od Argentine plasirali drugu priču.

Navodno Livaković više nije jedina želja Bavaraca, jer mu je Marokanac Bono (31) odnio dio slave bravurama koje su dovele afričku reprezentaciju među najbolje četiri svjetske selekcije. Piše to španjolski AS, a što se tiče Livakovića i Bona - dva su to različita profila golmana pa će Kahn vjerojatno odlučiti što bi im bolje odgovaralo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković ispisao povijest

Ali tu je i situacija s ugovorima. Marokanac prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura i ugovor sa španjolskom Sevillom ima sve do 2025. godine. S druge strane tu je mlađi Livaković koji prema TM-u vrijedi skoro upola manje s 8.5 milijuna eura i ima godinu dana kraći ugovor s zagrebačkim Dinamom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Modri' vjerojatno ne bi radili 'probleme' Livakoviću kojemu je vrijeme da se otisne u nove, veće izazove, ali pitanje je što će se sad dogoditi kad je 'u igri' i Bono. Dinamo ima na klupi Ivana Nevistića (24) kojeg tek trebaju učvrstiti na golu i u njemu imaju zalog za budućnost.

