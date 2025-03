Livaković za Fener nije branio 53 dana, ali Dalić ima golmanskog aduta koji je već rušio Francuze

Dominik Livaković (30) u Fenerbahčeu je od ljeta 2023. Turski velikan stavio je hrvatskog reprezentativnog golmana na pijedestal. Omogućili su mu sve da se osjeća što je ugodnije moguće. Čak su za trenera golmana doveli Sandra Žufića (45), Hrvata koji je s Livakovićem godinama radio i u Dinamu.

Livakoviću je išlo dobro. Toliko dobro da su ga ove zime ponovno počeli povezivati s Bayernom (kao i nakon Svjetskog prvenstva u Kataru 2022.). Skupio je za Fener 66 utakmica uz 71 primljeni gol i 25 čistih mreža.

Situacija se, međutim, u zadnje vrijeme podosta promijenila. Lakše je ozlijedio mišić noge u prosincu. Propustio je dvije utakmice pa se vratio, ali... U siječnju mu je mišić desne noge pukao, došlo je do krvarenja... Zbog tog problema propustio je nekoliko utakmica. Situacija je sad sanirana, ali Livaković je izgubio mjesto u prvih 11.

U kadar Fenerbahčea vratio se 24. veljače, za gostovanje kod Galatasaraya. Međutim, ostao je na klupi. Izvan sastava bio je u sljedećem susretu, u Kupu protiv Gaziantepa. Pa ponovno klupa protiv Antalyaspora u prvenstvu i u prvoj utakmici osmine finala Europske lige protiv Rangersa.

Zlatko Dalić ni u najcrnjim snovima nije očekivao da će od svih reprezentativaca baš Livaković imati problema s minutažom. Livi je godinama bio standardan i u Dinamu i u Feneru. Hrvatska prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija igra već 20. ožujka protiv Francuske u Splitu, a Livaković na gol nije stao od 13. siječnja i gostujuće pobjede nad Konyasporom (3-2). Na gol, dakle, nije stao 53 dana.

Pitanje je hoće li Dalić u tako važnim i teškim utakmicama poput susreta s Francuskom posegnuti za Livakovićem kojem nedostaje kontinuitet. Opcije su još PAOK-ov Dominik Kotarski (25), kojeg su proglasili najboljim golmanom grčke lige prošle sezone, te Ivica Ivušić (30), koji je standardan u ciparskom Pafosu.

Kotarski je za "vatrene" branio u dvije utakmice. Debitirao je u prijateljskoj protiv Egipta u ožujku 2024., a priliku u natjecateljskom susretu dobio je 15. studenog, u porazu kod Škotske (1-0) u grupnoj fazi Lige nacija. Protiv Škota je ostavio dobar dojam. Priliku je dobio jer je Livaković u ranijem susretu, protiv Poljske, dobio crveni.

Iz ozbiljnih kombinacija nikako ne treba otpisivati ni Ivušića. Za reprezentaciju je branio u šest utakmica i teško je sjetiti se neke njegove greške. Štoviše... I ne samo to. Branio je 13. lipnja 2022. protiv Francuske u grupnoj fazi Lige nacija, kad su "vatreni" na Stade de Franceu šokirali "tricolore" i pobijedili 1-0 golom Modrića iz penala. Do danas nam je to ostala jedina pobjeda nad njima...

