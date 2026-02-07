Obavijesti

OPET JE "MODRI"

Livakovićev prvi intervju: A bilo bi glupo stati na 293 nastupa

Piše Josip Tolić,
Foto: GNK Dinamo

Livaković se vratio u Dinamo! BBB ga dočekali skandiranjem. Iako su ga tražili klubovi iz Italije, srce je reklo Dinamo. Cilj mu je 300 nastupa!

Nakon gotovo dvije i pol godine izbivanja, u Dinamo se vratio jedan od najvećih miljenika navijača u novijoj klupskoj povijesti. Dominik Livaković, hrvatski reprezentativni golman i nekadašnji kapetan "modrih", stigao je na posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone. Bad Blue Boysi su mu u pobjedi nad Vukovarom 3-1 skandirali "I na strani i kod kuće, Livi brani nemoguće. Livi majstore!".

U razgovoru za klupske kamere, Livaković nije skrivao zadovoljstvo povratkom.

- Doživljaj je odličan. Vratio sam se i malo ranije nego što sam očekivao kada sam otišao. Sretan sam i ponosan, sjajan je osjećaj ponovno odjenuti dres Dinama!

U prvom mandatu nastupio je 293 puta, a dvoboj protiv Vukovara približio ga je velikom jubileju.

- Malo bi bilo glupo da stanem na brojci od 293 nastupa. Nadam se da ću ostati zdrav i doći do tih 300. To je stvarno jako lijepa brojka u ovako velikom klubu. Svaki bi igrač bio na to ponosan.

Dolazak Livakovića postao je višemjesečna saga, a u međuvremenu se šuškalo o interesu klubova iz liga "petice". Ipak, za Dominika dileme nije bilo.

- Bilo je dosta ponuda drugih klubova, pogotovo iz Italije, ali ja sam se s čelnim ljudima Dinama dogovorio još u studenom i više me nije zanimao prelazak ni u jedan drugi klub. Odluku sam donio i zbog igračkih motiva, ali i zbog emocija prema Dinamu.

OSTALO

