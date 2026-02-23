Obavijesti

ODUŠEVIO GA

Livakovićeva gesta ispunila san dječaku! 'I meni je san jednog dana zaigrati za Dinamo...'

Piše Zdravko Barišić,
Livakovićeva gesta ispunila san dječaku! 'I meni je san jednog dana zaigrati za Dinamo...'
Foto: privatna arhiva

Golman Dinama poklonio je hlačice dječaku Patriku. 'Zamolio sam igrače Dinama za dres, nitko mi nije htio dati, a onda sam prišao Livakoviću. Fotografirao sam se s njim i zahvalio mu'

Dominik Livaković vratio se u Dinamo nakon dvije i pol godine, a koliko znači klubu njegova prisutnost, vidjeli smo i u prve četiri povratničke utakmice. Modri su primili tek jedan gol i to od Vukovara, a klasu je hrvatski reprezentativni golman pokazao i u pobjedi protiv Varaždina (4-0) u 23. kolu HNL-a. I nije demonstrirao samo golmanske vrline, već i ljudske. 

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Mnoga djeca su nakon utakmice utrčala na varaždinski travnjak sa željom da se fotografiraju s igračima Dinama ili dobiju neki suvenir od svog idola. Među njima je bio i dječak Patrik, kojem je Livaković ispunio san.

- Ušao sam u teren zajedno s ostalom djecom. Zamolio sam za dres igrače Dinama, nitko mi nije htio dati, a onda sam vidio Livakovića i prišao mu. Pitao sam ga može li mi dati bilo što, da će mi to biti velika uspomena, a on mi je onda poklonio hlačice. Fotografirao sam se s njim i zahvalio mu se - priča nam oduševljeni Patrik.

Foto: privatna arhiva

Ide u šesti razred osnovne škole i veliki je navijač Dinama od rođenja. Njegov otac i on su na gotovo svakoj utakmici, a ne živcira se puno kada njegov najdraži klub gubi.

- Ma ionako ćemo biti prvaci. Najdraža mi je ova pobjeda, a pamtim i pobjedu protiv Slaven Belupa (5-2) - priča nam simpatični 12-godišnjak. 

Foto: privatna arhiva

Uzori su mu...

- Dominik Livaković i Mounsef Bakrar. Livaković je sjajan golman i draga osoba, igra za reprezentaciju i volim ga oduvijek, a posebno sam ga zavolio nakon što je prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu obranio tri jedanaesterca Japanu. Bakrar mi je jako drag jer i ja igram u napadu pa kad ga gledam, uvijek želim nešto naučiti od njega. 

Foto: privatna arhiva

I sam Patrik trenira nogomet kojim je zaluđen, ali škola je, naravno, na prvom mjestu. 

- Prije sam igrao stopera, a sad sam u napadu. Jedva čekam svaki trening i obožavam nogomet. Idem u šesti razred osnovne škole, ali uspijem uskladiti sve obaveze.

Ovaj dječak marljivo radi na svojim snovima, a oni su?

- Jednog dana zaigrati za Dinamo - zaključio je Patrik, kojem želimo da ispuni svoje snove. 

