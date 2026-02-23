Golman Dinama poklonio je hlačice dječaku Patriku. 'Zamolio sam igrače Dinama za dres, nitko mi nije htio dati, a onda sam prišao Livakoviću. Fotografirao sam se s njim i zahvalio mu'
Livakovićeva gesta ispunila san dječaku! 'I meni je san jednog dana zaigrati za Dinamo...'
Dominik Livaković vratio se u Dinamo nakon dvije i pol godine, a koliko znači klubu njegova prisutnost, vidjeli smo i u prve četiri povratničke utakmice. Modri su primili tek jedan gol i to od Vukovara, a klasu je hrvatski reprezentativni golman pokazao i u pobjedi protiv Varaždina (4-0) u 23. kolu HNL-a. I nije demonstrirao samo golmanske vrline, već i ljudske.
Mnoga djeca su nakon utakmice utrčala na varaždinski travnjak sa željom da se fotografiraju s igračima Dinama ili dobiju neki suvenir od svog idola. Među njima je bio i dječak Patrik, kojem je Livaković ispunio san.
- Ušao sam u teren zajedno s ostalom djecom. Zamolio sam za dres igrače Dinama, nitko mi nije htio dati, a onda sam vidio Livakovića i prišao mu. Pitao sam ga može li mi dati bilo što, da će mi to biti velika uspomena, a on mi je onda poklonio hlačice. Fotografirao sam se s njim i zahvalio mu se - priča nam oduševljeni Patrik.
Ide u šesti razred osnovne škole i veliki je navijač Dinama od rođenja. Njegov otac i on su na gotovo svakoj utakmici, a ne živcira se puno kada njegov najdraži klub gubi.
- Ma ionako ćemo biti prvaci. Najdraža mi je ova pobjeda, a pamtim i pobjedu protiv Slaven Belupa (5-2) - priča nam simpatični 12-godišnjak.
Uzori su mu...
- Dominik Livaković i Mounsef Bakrar. Livaković je sjajan golman i draga osoba, igra za reprezentaciju i volim ga oduvijek, a posebno sam ga zavolio nakon što je prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu obranio tri jedanaesterca Japanu. Bakrar mi je jako drag jer i ja igram u napadu pa kad ga gledam, uvijek želim nešto naučiti od njega.
I sam Patrik trenira nogomet kojim je zaluđen, ali škola je, naravno, na prvom mjestu.
- Prije sam igrao stopera, a sad sam u napadu. Jedva čekam svaki trening i obožavam nogomet. Idem u šesti razred osnovne škole, ali uspijem uskladiti sve obaveze.
Ovaj dječak marljivo radi na svojim snovima, a oni su?
- Jednog dana zaigrati za Dinamo - zaključio je Patrik, kojem želimo da ispuni svoje snove.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+