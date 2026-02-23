Livakovićeva gesta ispunila san dječaku! 'I meni je san jednog dana zaigrati za Dinamo...'

Dominik Livaković vratio se u Dinamo nakon dvije i pol godine, a koliko znači klubu njegova prisutnost, vidjeli smo i u prve četiri povratničke utakmice. Modri su primili tek jedan gol i to od Vukovara, a klasu je hrvatski reprezentativni golman pokazao i u pobjedi protiv Varaždina (4-0) u 23. kolu HNL-a. I nije demonstrirao samo golmanske vrline, već i ljudske.

Mnoga djeca su nakon utakmice utrčala na varaždinski travnjak sa željom da se fotografiraju s igračima Dinama ili dobiju neki suvenir od svog idola. Među njima je bio i dječak Patrik, kojem je Livaković ispunio san.

- Ušao sam u teren zajedno s ostalom djecom. Zamolio sam za dres igrače Dinama, nitko mi nije htio dati, a onda sam vidio Livakovića i prišao mu. Pitao sam ga može li mi dati bilo što, da će mi to biti velika uspomena, a on mi je onda poklonio hlačice. Fotografirao sam se s njim i zahvalio mu se - priča nam oduševljeni Patrik.

Foto: privatna arhiva

Ide u šesti razred osnovne škole i veliki je navijač Dinama od rođenja. Njegov otac i on su na gotovo svakoj utakmici, a ne živcira se puno kada njegov najdraži klub gubi.

- Ma ionako ćemo biti prvaci. Najdraža mi je ova pobjeda, a pamtim i pobjedu protiv Slaven Belupa (5-2) - priča nam simpatični 12-godišnjak.

Foto: privatna arhiva

Uzori su mu...

- Dominik Livaković i Mounsef Bakrar. Livaković je sjajan golman i draga osoba, igra za reprezentaciju i volim ga oduvijek, a posebno sam ga zavolio nakon što je prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu obranio tri jedanaesterca Japanu. Bakrar mi je jako drag jer i ja igram u napadu pa kad ga gledam, uvijek želim nešto naučiti od njega.

Foto: privatna arhiva

I sam Patrik trenira nogomet kojim je zaluđen, ali škola je, naravno, na prvom mjestu.

- Prije sam igrao stopera, a sad sam u napadu. Jedva čekam svaki trening i obožavam nogomet. Idem u šesti razred osnovne škole, ali uspijem uskladiti sve obaveze.

Ovaj dječak marljivo radi na svojim snovima, a oni su?

- Jednog dana zaigrati za Dinamo - zaključio je Patrik, kojem želimo da ispuni svoje snove.