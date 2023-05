Liverpool kiksao i ostao bez Lige prvaka sljedeće sezone? Srpski napadač briljirao i dao dva gola

Nogometaši Liverpoola odigrali su na svom Anfieldu samo 1-1 protiv Aston Ville u 37. kolu engleske Premier lige, što je ogroman korak unatrag Liverpoola u nastojanjima da osigura igranje Lige prvaka iduće sezone.

Foto: PHIL NOBLE

Dok je Liverpool ove subote uhvatio tek jedan bod, Manchester United je osvojio je sva tri pa tako petoplasirani Liverpool trenutačno ima tri boda manje od Newcastlea i Manchester Uniteda, s tim da do kraja sezone Liverpool mora odigrati samo jednu utakmicu, a njegovi suparnici po dvije. Na osnovu razlike golova Liverpool još uvijek može biti četvrti, ali ovisi o drugim susretima.

Gosti iz Birminghama su odigrali odlično prvo poluvrijeme u kojem su i postigli gol. Strijelac je u 27. minuti bio Ramsey, koji je odlično reagirao na ubačenu loptu na drugu vratnicu. Mogla je Aston Villa imati i veće vodstvo u prvom dijelu, ali Watkins u 22. minuti nije zabio penal.

U nastavku susreta krenula je potpuno ofenziva Liverpoola koji je ovaj susret odradio bez trenera Jurgena Kloppa. Njemački strateg je zbog kazne morao sjediti na tribini.

Foto: PHIL NOBLE

Liverpool je izjednačio u 55. minuti, kada je nakon gužve mrežu naciljao Gakpo, ali je VAR poništio gol zbog zaleđa. Napadao je domaćin sve do kraja te je tek u 89. izjednačio nakon lijepe asistencije Salaha i gola Roberta Firmina. No, do pobjede Liverpool ipak nije stigao.

Bivši Realovac zabio za pobjedu Uniteda

Usporedno s porazom Liverpoola dogodila se pobjeda Manchester Uniteda od 1-0 kod Bournemoutha. Pobjedu je Manchester Unitedu donio Brazilac Casemiro koji je spretno reagirao u devetoj minuti te je u padu, okrenut leđima, zabio jedini gol na susretu.

Foto: DAVID KLEIN

Evertonu je baš svaki bod krucijalan u borbi kako bi i dalje ostao u Premier ligi i u ovom kolu je osvojio jedan, golom Kolumbijca Mine u 100. minuti. Everton je gostovao kod Wolverhamptona gdje je odigrao 1-1.

Činilo se da će domaćin slaviti jer je golom južno-korejskog nogometaša Hwang Hee-Chana vodio sve do desete minite nadoknade. No, tada je Mina razveselio navijače kluba iz Liverpoola. Everton je jednu poziciju iznad opasne zone ispadanja, ali ima tek dva boda više od Leedsa i tri više od Leicestera.

Mitrović briljirao

Fulham i Crystal Palace su odigrali 2-2 u dvoboju gdje su gosti poveli golom Edouarda, ali je potom srpski napadač Aleksandar Mitrović zabio dva za preokret i vodstvo domaćina 2-1. U završnici, u 83. minuti, Ward je postavio konačnih 2-2.

Foto: HANNAH MCKAY

U nedjelju će igrati West Ham - Leeds, Brighton - Southampton i Manchester City - Chelsea, dok će posljednju utakmicu ovog kola u ponedjeljak odigrati Newcastle - Leicester.

