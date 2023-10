Liverpool o VAR blamaži koja je uzdrmala Otok: 'Neprihvatljivo'

Neobjašnjivu su odluku donijeli suci na utakmici Tottenhama protiv Liverpoola (2-1) pri rezultatu 0-0 u 34. minuti kad je Luis Diaz krasno zabio na asistenciju Mohameda Salaha, a pomoćni je sudac pokazao zaleđe. Na ekranima se pojavio trenutak upućivanja lopte te je golom oku izgledalo kao da se radi o golu, a samo se čekala potvrda VAR sobe. A od tamo je stigla potvrda kako je riječ o zaleđu, zbog čega se kasnije ispričalo krovno englesko sudačko tijelo PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), ali ta isprika ne znači previše 'redsima' koji su tad s igračem manje mogli povesti 1-0, umjesto da su dvije minute kasnije dobili gol za 1-0 koji je zabio Son.

U VAR sobi bili suci Darren England i Dan Cook koji sad neko vrijeme neće suditi, a sve je prokomentirao i trener Liverpoola Jurgen Klopp.

- U životu nisam vidio nepošteniju utakmicu. Nikad nisam bio ponosniji na svoju ekipu, ali nisam ni vidio utakmicu s ovoliko nepoštenih i suludih odluka. Jedino što, uz te spomenute odluke, nismo imali je rezultat.

O svemu se oglasio i londonski klub koji je prvi put izgubio u sezoni te nije uspio iskoristiti kiks Manchester Cityja jer su 'građani' izgubili kod Wolverhamptona (2-1).

- Liverpool uvažava PGMOL-ovo priznanje pogreške, a jasno je da nije došlo do pravilne primjene pravila igre - to je narušilo sportski integritet. U potpunosti prihvaćamo pritiske pod kojima rade, ali to bi trebalo biti ublaženo VAR-om, a ne pogoršano. Nezadovoljavajuće je da suci nemaju dovoljno vremena za donošenje ispravne odluke i da nije bilo naknadne intervencije. A to što su takvi propusti kategorizirani kao 'značajna ljudska pogreška', to je neprihvatljivo. Istražit ćemo koje su dostupne opcije s jasnom potrebom za rješenje problema - napisali su 'redsi'.