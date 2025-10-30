Liverpool u nezapamćenoj krizi, a najteže utakmice tek mu stižu: 'Moramo početi pobjeđivati!'

Poraz, poraz, poraz, poraz, pobjeda, poraz, poraz. To je skor Liverpoola u posljednjih sedam utakmica i to nakon što je u ljetnom prijelaznom roku potrošio 483 milijuna eura! Deset utakmica zaredom, momčad je primila barem jedan gol, a novi šok stigao je domaćim porazom od Crystal Palacea (0-3) u liga kupu.

Engleski prvak nalazi se u velikoj krizi, a pedantni Englezi izračunali su da je Liverpool posljednji put izgubio pet utakmica zaredom davne 1953.! Ovog puta "redsi" su izbjegli taj scenarij što se tiče svih natjecanja, jer su deklasirali Eintracht u Ligi prvaka, ali u domaćim natjecanjima u nizu su od pet poraza. Posljednji im je uzeo skalp Crystal Palace i to s 3-0 na Anfieldu.

Arne Slot našao se pod nezapamćenim pritiskom otkako je preuzeo klupu uoči početka prošle sezone, a engleski mediji sve se više pitaju je li on "taj". Nakon poraza od Manchester Uniteda Englezi su se raspisali o tome da uprava kluba od Slota zahtijeva ekspresno poboljšanje igre i rezultata momčadi, a situaciju je koliko-toliko smirila pobjeda u Ligi prvaka.

Ipak, porazi od Brentforda (3-2) i Palacea (0-3) nakon toga mogli bi zapečatiti sudbinu trenera. Liverpool od studenog 2014. nije nanizao četiri poraza zaredom u Premier ligi, tako da je ovaj Liverpool izjednačio taj negativni rekord. Slot nakon ispadanja iz liga kupa nije previše dramatizirao:

- Uvijek postoji pritisak. Kad ste u ovakvoj situaciji u Liverpoolu, svaku utakmicu morate pobijediti - rekao je trener.

Kritika nije pošteđen ni visoko plaćeni Florian Wirtz (125 milijuna eura), kao ni Alexander Isak, kojeg je Liverpool platio čak 145 milijuna eura. Njih dvojica su zajedno u 21 utakmici ove sezone zabili jedan gol i ostvarili četiri asistencije, što je premalo za toliko skupe igrače.

Od samog početka sezone se engleski prvak muči, poraz od Crystal Palacea u Superkupu nagovijestio je Liverpoolovu muku. Ispočetka se momčad vadila u posljednjim minutama i pobjeđivala (protiv Bournemoutha Chiesa u 88. za 3-2, protiv Newcastlea Ngumoha u 90+10. za 2-3, protiv Arsenala Szoboszlai u 83. za 1-0), ali tome je brzo došao kraj i momčad je u ozbiljnoj krizi.

Od 27. rujna, Liverpool je izgubio više utakmica od bilo kojeg drugog kluba u ligama petice! Bolan, ali ne pretjerano važan poraz u liga kupu od Palacea još se može "progutati", ali dvije utakmice koje slijede apsolutni su "must win" za Slota i Liverpool; Na Anfield stiže Aston Villa 1. studenog, a tri dana kasnije gostuje i veliki Real Madrid. Pet dana nakon toga, "redsi" idu u goste Manchester Cityju.

Sudbina Arnea Slota vrlo vjerojatno će biti odlučena u tim dvobojima.