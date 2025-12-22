Liverpoolova zvijezda od 145 milijuna eura slomila je nogu

Napadač aktualnog engleskog nogometnog prvaka Liverpoola Alexander Isak (26) slomio je nogu u subotnjem derbiju protiv Tottenhama i već je operiran, objavili su "redsi".

"Isak je uspješno operiran zbog ozljede koju je zadobio u subotu. Isakova rehabilitacija će se nastaviti u AXA trening centru, a još nije određen vremenski okvir za njegov povratak," objavio je Liverpool.

Foto: Dylan Martinez

U klubu su strahovali da je Isak pretrpio oštećenje prednjeg križnog ligamenta, što bi značilo da je njegova sezona završila. Međutim, skeniranje je pokazalo prijelom potkoljenice i u ponedjeljak je uspješno operiran kako bi se kost vratila na mjesto.

S Anfielda nisu prognozirali koliko će dugo švedski napadač izbivati s terena, no engleski mediji navode kako oporavak kod takve ozljede noge traje oko 12 tjedana.

Foto: John Sibley

Isak se ozlijedio nakon starta braniča Tottenhama Mickeyja Van de Vena nakon što je postigao svoj tek drugi gol u Premier ligi za Liverpool. Zanimljivo, Van de Ven nije dobio niti žuti kart za svoj start. Šveđanin je ovoga ljeta stigao u Liverpool iz Newcastle Uniteda za čak 150 milijuna eura.