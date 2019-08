Livi skidao čuda, Olmo blistao, Oršić je sve bliži reprezentaciji

Gledali smo pravu rapsodiju Dinama u Budimpešti i veliku pobjedu protiv Ferencvaroša (4-0). Bjeličini igrači pokazali su klasu više i pokazali su ono najbitnije, a to da zaslužuju Ligu prvaka. 'Modri 'su tako i po peti put prošli mađarski klub u europskim natjecanjima i pokazali svoju moć.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mađari nisu imali lijeka za nevjerojatnog Olma koji je još jednom pokazao da je doktor nogometa i sebi dodao na vrijednosti još nekih pet milijuna eura. Možda je ova pobjeda bila i ključ njegovog ostanka na Maksimiru jer svi znaju koliko želi igrati grupnu fazu Lige prvaka, a 'modre' sada dijeli samo jedan mali korak zvan Rosenborg protiv kojeg će igrati u play-offu.

Fantastični Olmo i nevjerojatni Ademi obilježili su još jednu utakmicu, Oršić je opet ordinirao po lijevoj strani, a Livaković je obranio baš sve što je trebalo. Donosimo vam ocjene igrača Dinama i Ferencvaroša i kako je tko igrao...

Dinamo:

Livaković 7 - Bio je perfektan u svemu osim u ispucavanju lopte, ali dobro, nema veze. Obranio je sve što je trebalo, branio je čudesno na početku utakmice. To je Domi, golman za velike stvari. Veličanstvena partija, bravo Livi.

Stojanović 7- Bila je to jako zrela njegova partija. Opasan i naprijed, pokrio je puno toga u obrani. Za njega se ne može naći loša riječ. Nenad Bjelica je pogodio kad ga je stavio.

Dilaver 7,5 - Koliko samo taj čovjek znači Dinamu. Kao igrač i kao pojava na terenu. Za njega nema izgubljene lopte, bio je na svakoj. Uz Ademija je lider ovoga Dinama.

Perić 6 - Nije dobro ušao u utakmicu, Nguen mu je dvaput pobjegao. Imao je s njim dosta problema i u nastavku. Ove je sezone imao puno bolje partije od ove, ali ovo će se zaboraviti. Spašavao ga je Livaković.

Leovac 6,5 - Pokrio je većinu toga u obrani. Imao je i priliku, ali nije zabio. No, bitnije je da bude dobar u obrani. Za golove su zaduženi drugi.

Ademi 8 - Kapetan, lider, majstor. Vodio je Dinamo do maestralnog trijumfa, načeo je Mađare maestralnim golom. Nije to lako zabiti niti napadaču, a kamoli zadnjem veznom. Bravo za kapetana.

(od 69. Gojak) 6,5 - Ušao u igru i zabio gol. Svjestan je da nije bio pravi u Zagrebu, ali sad je puno toga pokazao.

Moro 7 - Ušao je u sastav umjesto Gojaka i bio je jako dobar, na trenutke odličan. Trebala je Dinamu ta njegova energija. Napravio je velike stvari u vezi zajedno s Ademijem.

Hajrović 6,5 - Hajrović je bio dobar, ali od njega očekujemo još bolja izdanja. Lani je bio nekako ubojiti, ali u Budimpešti je odradio dobar posao. Još da dođu golovi.

(od 77. Majer) 6 - Pucao opasno, lopta se odbila Gojaku koji je zabio. Lovro je u 15-ak minuta pokazao dobre stvari.

Olmo 8 - Toliko smo toga napisali o njemu, čini nam se i roman već. Što reći?! Igračina, ponovno si je podignuo cijenu. Gol i asistencija. Nezaustavljiv za obranu domaćina. Kakva klasa, takav Dinamu treba i protiv Rosenborga.

(od 83. Šitum) Igrao premalo za ocjenu.

Oršić 7,5 - Ako ovako nastavi, kuca na vrata reprezentacije. Kako je samo asistirao za drugi gol nakon sjajnog prolaska igrača. Pod Bjelicom je procvjetao, pokazao je svu raskoš. Mislav je velika snaga ovog Dinama. Izborio i penal.

Petković 7 - Realno, u prvoj utakmici nije bio pravi, ali zato je u Budimpešti odigrao jako dobru partiju. Dao je drugi gol, s tim je slomio Mađare. Bio mu je to treći gol u pretkolima Lige prvaka ove sezone. Promašio je penal na kraju, ali ostavio je jako dobar dojam.

Ferencvaroš:

Dibusz 6 - U Zagrebu je branio čuda, doista je bio briljantan, ali ne može uvijek imati svoj dan. Sad su ga dinamovci izbušili, u Maksimiru je dobro prošao.

Lovrencsics 5 - Kapetan je jedan od tragičara domaćina. Pjevao je himnu s navijačima na početku, podizao atmosferu, a onda se Oršić poigravao s njim na boku. Bolje mu je išlo pjevanje od nogometa.

Blažič 5 - Dobar u Zagrebu, tada je dobro zaustavio Petkovića, ali sad se vidjelo kako to nije Brunina klasa.

Dvali 5,5 - Bio je malo, ali baš malo bolji od Blažiča. Dobio je neke duele i to je to.

Čivić 5 - Mogao je biti u Dinamu, odlučio se za Ferencvaroš i Ligu prvaka će ove sezone gledati preko TV ekrana. Nadamo se da ima dobru pretplatu. Dobio crveni karton, najgori igrač domaćina.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Siger 5,5 - Čak se i trudio, nešto pokušavao, bio je strijelac u Zagrebu, ali ovo nije bila njegova večer.

Haratin 5 - I on se uklopio u sivilo svoje momčadi. Teško je naći neku dobru riječ za njega.

Škvarka 5 - Olmo, Ademi i Moro su ga "pojeli" u veznom redu. Jadan se nije niti snašao

(od 71. Heister) - igrao premalo za ocjenu

Nguen 5 - Imao dvije velike prilike, jednu na samom početku utakmice. Nije zabio i to je to. Nije to igrač za velike stvari.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

(od 65. Varga) 5,5 - Ušao je kad je sve bilo gotovo, ali je ostavio bolji dojam od nekih startera

Zubkov 5,5 - Nešto je pokušavao prema naprijed, ali je realno puno opasniji bio u Zagrebu.

Signjevič 5 - Nije imao šanse pokraj Dinamove obrane. Gotovo nevidljivi centarfor mađarskog prvaka.

(od 84. Boli) - Premalo igrao za ocjenu