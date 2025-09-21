Obavijesti

Lizatović izgubio u repasažu. Kao domaćini SP-a ostajemo na jednoj brončanoj medalji...

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025., kvalifikacije Grčko - rimski stil, 63 kg, Ivan Lizatović - Hanjae Chung | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska je tako natjecanje na domaćem SP-u završila s jednim odličjem - brončanom medaljom Karla Kodrića u kategoriji do 82 kilograma

Posljednji hrvatski predstavnik na Svjetskom prvenstvu u hrvanju u Zagrebu, iskusni 36-godišnji Ivan Lizatović, nije uspio izboriti nastup u borbi za brončanu medalju u kategoriji do 63 kilograma grčko-rimskim stilom. U repesažu je izgubio od Sergeja Jemelina 1-6.

Ivan Lizatović bio je uoči prvenstva jedna od najvećih uzdanica Hrvatske za osvajanje medalje. Član hrvačkog kluba Lokomotiva osvojio je brončano odličje na seniorskom Europskom prvenstvu 2017. godine. Na EP-u u hrvanju grčko-rimskim načinom u Bukureštu 2019. u repesažu u kategoriji do 60 kg izgubio je borbu za broncu od Ukrajinca Lenura Temirova bodovnom premoći (0-9).

Hrvatska je tako natjecanje na domaćem SP-u završila s jednim odličjem - brončanom medaljom Karla Kodrića u kategoriji do 82 kilograma. To je ujedno i četvrta hrvatska hrvačka medalja sa svjetskih prvenstava od osamostaljenja, nakon triju odličja braće Žugaj: Nenadove bronce iz Moskve 2010. te Nevenovih bronce iz Istanbula 2011. i srebra iz Taškenta 2014.

