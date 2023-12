Ljepotica izgubila titulu: Došla na vagu u tangama i grudnjaku pa ju Japanka 'razbila' na meču

Nosila je pojas IBF-a u bantam kategoriji skoro dvije godine, a Ebanie Bridges (37, 9-2) trebala se boriti protiv Australke Avril Mathie (35, 8-1-1) s kojom su prozivanja bila više o izgledu nego li o boksačkim mogućnostima, a ona je Australka otkazala meč. U priču je 'uletjela' Japanka Miyo Yoshida (35, 17-4).i objeručke prihvatila pa iskoristila izazov.

Foto: Mikael Ona

Podsjetimo, 'plava bombarderka' nedavno je postala zaštitno lice brenda pive Conora McGregora, a već duže vrijeme dolazi na vagu prije mečeva u izazovnim kombinacijama. Tako je bilo i prije ovog kad se pojavila u tangama i grudnjaku, a popularnost je stekla i na dobrom snalaženju s riječima uz dobre nastupe u ringu. Dobro izdanje na borilištu ovaj je put izostalo, a Engleskinja se fanovima obratila na društvenim mrežama.

- Ona je bila bolja borkinja. Prekrasna i prizemljena, samohrana majka. Kad sam vidjela koliko je to značilo njoj i njenoj kćeri, osjetila sam neku toplinu iznutra bez obzira na to što sam izgubila. Bilo je zadovoljstvo dijeliti ring s takvom ratnicom. Poraz me neće 'izbaciti iz tračnica', nema odustajanja. Sve je to proces učenja, vratit ću se bolja i jača - napisala je Bridges.

Foto: Profimedia

U ringu ni u jednom trenutku nije bilo upitnika te je na kraju japanska borkinja slavila na sudačkim karticama (99-91 x2, 97-93), a desna ruka Yoshide cijeli je meč stvarala probleme Engleskinji. Yoshida je pogodila duplo više udaraca od Bridges, 122 naprema 66, i tako završila 'vladavinu' Bridges u bantamu.