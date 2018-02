Ljepotice s Formule 1 odlaze u povijest, već im našli zamjenu

Nakon što je svjetska pikado federacija odlučila da hostese više neće pratiti igrače dok izlaze na pozornicu uoči mečeva, što je bila tradicija, stigao je šok i za one koji obožavaju Formulu 1 i lijepe djevojke.

Čelnici F1 posegnuli su za istim receptom i sa staze potjerali ljepotice koje su godinama stajale uz bolide i mamile uzdahe svih onih na i oko staze.

Foto: Mirko Stange/DPA/PIXSELL

'To je bio naš izbor'

- Radila sam ovo više od osam godina i apsolutno bi naš izbor trebao biti što ćemo raditi, bilo to ovo što smo radile do sada, bilo hostesiranje, bilo da smo ring-djevojke... Što god, to je naš izbor - rekla je za Sun Lauren-Jade Pope.

- Ono što me najviše nervira su te takozvane feministice, a one to zapravo uopće nisu, koje nas kao brane, a nisu nas ni pitale što mislimo, kako se osjećamo... Zbog njih smo ostale bez posla - dodala je sad već bivša grid djevojka.

Foto: /DPA/PIXSELL

Djevojke s kišobranima i tablom s imenima vozača godinama su bile popularne gotovo jednako kao i sami vozači ili njihovi bolidi. No sad odlaze u povijest. A već su im pronašli zamjenu.

Umjesto njih uz stazu će biti djeca jer Formula želi popularizirati ovaj sport među najmlađima. Tako će umjesto manekenki na stazi biti mladi natjecatelji kartinga koje će izabrati nacionalni moto savezi.

Na ove prizore možete zaboraviti...

Foto: Mirko Stange/DPA/PIXSELL

Foto: /DPA/PIXSELL

Foto: JENS BUETTNER/DPA/PIXSELL

Foto: /DPA/PIXSELL

Foto: HOCH ZWEI/DPA/PIXSELL

Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL

Foto: XPB/Press Association/PIXSELL

Foto: /DPA/PIXSELL