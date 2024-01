Ljubavni trokut UFC prvaka! Dok je bio zaručen, njegova djevojka je već bila udana za drugog?!

Alex Pereira je UFC-ov prvak u poluteškoj kategoriji i jedan od najpoznatijih MMA boraca. Sjajno mu je išlo i na ljubavnom planu, bio je zaručen s Merle Christine s kojom je nekoliko godina bio u vezi. No, onda je otkrio ljubavnu dramu za koju smo mislili da je moguća samo na filmskom platnu.

Dok su Pereira i Merle Christine ljubovali i uživali u zajedničkom životu, ona je imala još jedan život pored tog. Bila je udana za drugog muškarca. Tako barem tvrdi UFC borac.

- Teško je pričati o ovome jer sam tu osobu već izbrisao iz svog života. Također bih želio zamoliti svoje fanove da je i oni izbrišu iz svog života. Bila je to osoba kojoj sam vjerovao i koju sam doveo u svoju kuću, da bude s mojom obitelji. No, saznao sam da je bila udana - rekao je Pereira o ovoj temi. Mnogi su ga prozvali da laže i da pokušava okaljati svoju bivšu djevojku, no on tvrdi da govori istinu.

Foto: Wendell Cruz/REUTERS

Posljednji put su zajedno viđeni u studenom prošle godine kada je Pereira pobijedio Jirja Prochazku. Bivša zaručnica ga je bodrila pored oktogona, poslije meča su sve upriličili i fotografijom, no nakon toga se više nije pojavljivala u njegovom društvu. Ubrzo su i nestale njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža pa su se pojavile glasine kako su prekinuli.

Njegova bivša zaručnica se oglasila na društvenim mrežama. Tvrdi da je Pereira sve izmislio.

- Što sve neće izmisliti... Ponekad u životu veza ne funkcionira, pa ljudi odluče razdvojiti puteve. I mislim da je to nešto što svi moraju poštovati, a to ne znači da postoji zla krv između nas dvoje... Želim Alexu sve najbolje i puno uspjeha u karijeri - diplomatski je poručila Merle Christine.

Foto: Instagram

Put Brazilca do UFC-ovog trona krenuo je s dna. Njegova obitelj bila je siromašna pa je vrlo rano morao početi raditi. Mislio je da svoje probleme može riješiti alkoholom.

- Jako puno sam pio. Bila je to ovisnost, ali nisam mogao prestati. Nisam se mogao zaustaviti na jednoj limenki. Radio sam kao vuklanizer i mehaničar, smrdio sam na ulje i gume. Radio bih ujutro, a poslijepodne pio. Već do 16. godine sam pio litru ruma dnevno. Nekada sam ga miješao i s pivom. Postao sam alkoholičan, ali to je bio uobičajeni stil života svih onih koji su radili sa mnom. Pili bismo na poslu i nakon posla.

Na vrijeme je shvatio da takav način života ne vodi nigdje pa je počeo trenirati kickboks. Ta odluka mu je promijenila život.