Ljubičić je prije godinu dana bio pred vratima reprezentacije. Sad mu je pala cijena i odlazi

Raduje nas odluka kako će Robert moći nastupati za hrvatsku reprezentaciju te vjerujemo da će osnažiti konkurenciju u kadru Zlatka Dalrića. Zahvaljujem rukovodstvu Dinama, na čelu s predsjednicom Vlatkom Peras, kao i našem tehničkom direktoru Pletikosi i administraciji Saveza, koji su još jednom odradili vrhunski posao u komunikaciji prema igraču i prema Fifi. Naravno, najviše me veseli što su Robert i njegova obitelj odabrali igranje za Hrvatsku, što potvrđuje koliko je snažan kult naše reprezentacije i s koliko domoljublja naši ljudi odgajaju svoju djecu u inozemstvu.

Rekao je to predsjednik HNS-a Marijan Kustić prošle godine u siječnju. Slavodobitno je HNS objavio da je ishodio od Fife promjenu nogometnog državljanstva za rođenog Bečanina, koji je nastupao za mlađe uzraste i Hrvatske i Austrije, a u ljeto 2022. stigao je u Dinamo iz bečkog Rapida. Za tri milijuna eura, što je odšteta manja jedino od one koju je Dinamo platio za Roga i Boška Šutala.

Pokretanje videa ... Dinamo srušio Chelsea | Video: KanalRi

U tim trenucima Ljubičić je bio otkriće, hit, igrač zbog kojeg su navijači Chelseaja nakon poraza u Maksmiru 1-0 komentirali "Kupili smo pogrešnog čupavca" aludirajući na svog Cucurellu. I zbog kojeg su se hrvatski i austrijski savez našli na suprotnim stranama.

- Nije bilo lako donijeti ovakvu odluku s obzirom na to da sam odrastao u Austriji, gdje sam se i nogometno razvio. Otvoreno sam razgovarao s izbornikom Ralfom Rangnickom, ali srce mi je govorilo da trebam izabrati Hrvatsku. Hrvatska je u mojoj krvi, to je narod moje obitelji i osjećao sam snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Naporno ću raditi kako bih zaslužio poziv u jednu od najboljih reprezentacija svijeta, što bi bilo ispunjenje nogometnog sna - rekao je Robert.

Dalić nije pozvao Ljubičića

Mnogi su ga očekivali odmah na popisu za početak kvalifikacija za Euro 2024. i utakmice protiv Walesa na Poljudu 25. ožujka i Turske u Bursi tri dana kasnije. No, Dalić ga je tada preskočio, a Robert je svakom reprezentativnom akcijom bio sve dalje od popisa.

Ljubičić je u Dinamo stigao kao veznjak, a nametnuo se igrama na lijevom beku, gdje ga je postavio Ante Čačić. Tržišna mu je vrijednost tada došla do 3,5 milijuna eura. No, čim je Sergej Jakirović preuzeo momčad, objavio je da Ljubičića ne vidi kao lijevog beka nego u veznom redu. I tako otežao i Robertu i sebi.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL, 24sata

Ljubičić se u veznom redu nije uspio nametnuti uz Ademija, Mišića i Bulata (koliko god u posljednje vrijeme bili u lošoj formi), a Dinamo je ostao bez lijevog beka. Kupio je Mihajličenka pa ga potjerao, a sada tu poziciju krpa Mauro Perković, po vokaciji stoper.

Robertu je tržišna vrijednost pala na tri milijuna eura, a Dinamo ga, nakon 43 utakmice kao lijevi bek i 23 u veznom redu, prodaje AEK-u za odštetu između 3,5 i 4 milijuna eura.

OK, Dinamo će čak i zaraditi nešto na njemu. Ali s obzirom na njegovu dob (24 godine), polivalentnost i kvalitetu koja ga je prošle godine dovela na rub hrvatske reprezentacije, rijetki će reći da je to dobar Dinamov posao.

Ljubičićev fair play: priznao da nije bio penal

- Volio bih se vratiti u vezni red, siguran sam kako na toj poziciji mogu više napredovati nego na lijevom boku. OK, ljudi oko kluba i trener mi kažu da igram dobro i na toj bočnoj poziciji, kako dobro pokrivam tu stranu, a sigurno ne bih ni igrao u Dinamo da ne pokazujem nekakvu kvalitetu - rekao nam je Robert prije tri mjeseca.

Fair play potezom kad je protiv Osijeka priznao da nije bio penal na njemu oduševio je Hrvatsku, a ubrzo je postao i jedan od najomiljenijih igrača Dinamove svlačionice i navijača.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Sretan sam u Dinamu, u Zagrebu sam godinu i pol, tu sam doživio jako puno lijepih trenutaka. Najviše pamtim pobjedu nad Chelseajam. E, to se ne može zaboraviti, to je povijesna utakmica za sve navijače Dinama. Tad sam upisao i prvi nastup, dok sam prvi gol zabio protiv Salzburga u Ligi prvaka. Takve sam stvari oduvijek sanjao. Tu su i dva osvojena Superkupa protiv Hajduka, prošlogodišnji remi na Poljudu kad smo osigurali novu titulu...

Tada ga je Ristovski, tijekom proslave u autobusu, prozvao Dinamovim Acom Lukasom!

Foto: Instagram

Čačić me iznenadio, Jakirović je baš pojava

Iz ove sezone ipak neće pamtiti lijepe stvari. Protiv AEK-a je skrivio penal nakon kojeg je grčki prvak stigao 0-2 i izbacio Dinamo iz Lige prvaka, huliganski je obračun odnio život, klubovi su zaratili, a sad će Ljubičić baš u AEK.

- U Ateni smo bili pravi, vodili 2-0, mogli prelomiti utakmicu, ma bili smo bolja momčad svih 90 minuta. Opet, dobili smo te golove u sudačkoj nadoknadi, pa taj moj penal... e, to ispadanje nas je sve jako pogodilo - govorio je tada u intervjuu za 24sata pa analizirao trenere:

Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

- Čačić me odmah iznenadio što me postavio na lijevog beka, ali tek sam stigao u Dinamo, nisam imao puno izbora. Bio sam nov i želio sam se dokazati. Čačić je bio jako smiren, znao nas je smiriti kad je najviše trebalo. Bišćan je bio igrač, on zna kako razmišljaju igrači, imao je puno razumijevanja za nas. A Jakirović ima drugačiju filozofiju u odnosu na prethodnike, konkretniji smo u završnici, ima grad, kad uđe u svlačionicu, pojava je.

Ljubičić: Frizura mi donosi sreću

Na kraju će na Euro njegov brat Dejan, s Austrijom.

- Nema kod nas zafrkavanja i podbadanja. Brat razumije moju odluku, zna što ja osjećam u srcu, poštuje što sam se ja odlučio za Hrvatsku. I tu je kraj priče. Mi smo se već susretali, igrali jedan protiv drugoga dok sam igrao u St. Poltenu i Rapidu. Obitelj? E oni su tu uvijek bili za slabijeg, točnije za onog koji igra u slabijoj momčadi, haha. Navijali bi da taj dobije, a da drugi sin onda na toj utakmici barem zabije jedan gol.

U Zagrebu je pronašao i djevojku i dosta prijatelja, a o frizuri nam je rekao:

- Ne mijenjam je prečesto, u Zagrebu se samo ponekad ošišam, a na promjene frizure najčešće odem u Beč. Ljeti ili kad dobijemo nekoliko slobodnih dana. Za vrijeme korone počeo sam puštati kosu, zatim mi je frizura donijela sreću, a sad je to moj zaštitni znak. Ali ima trenutaka kad me kosa živcira, jer ju je teško održavati...