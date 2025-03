Ljubičić o odnosu s Federerom i sinu: Strašno je napredovao i baš gušta u teškim treninzima

Proslavljeni hrvatski tenisač Ivan Ljubičić (45) svratio je ovih dana u Poreč na ITF turnir Istarske rivijere koji se ove godine igra 53. put. Baš je u Istri osvojio prve profesionalne bodove 1998. Osvojio je 10 naslova na ATP touru, uključujući u Indian Wellsu 2010., a pet godina ranije osvojio i Davis Cup, uz brončanu olimpijsku medalju. Danas je i dalje u tenisu, ali u ulozi direktora u Francuskom teniskom savezu, gdje brine za mlade talente.

Pokretanje videa... VIDEO Federer | Video: 24sata/pixsell

- Bila mi je bogata i uzbudljiva karijera i nakon igračke. Dosta mi je toga već izblijedilo. Iskreno, malo mi je čudno kada pogledam što sam sve postigao i kako sam igrao. Sada provodim puno vremena s mlađim igračima, juniorima i kad znaš koji put moraju oni proći da bi došli do svjetskih visina, onda mi se to još uvijek čini nevjerojatnim. No sad sam u totalno drukčijoj funkciji i drago mi je dijeliti svoje iskustvo s novim generacijama - rekao je Ljubičić za Hrvatski radio.

Poslije umirovljenja 2012. prešao je u trenerske vode, prvo u tim Miloša Raonića, a poslije, od 2016. do njegova umirovljenja 2022., surađivao s jednim od najvećih u povijesti bijelog sporta, Rogerom Federerom (43).

- Kad radite s igračem kao što je Federer to nije klasično savjetovanje što treba napraviti. To je drugi tip odnosa, od provođenja zajedničkog vremena, dijeljenja iskustava, ne samo teniskih, nego i životnih. Puno se radilo na detaljima. Bilo je dosta perioda kad se nije pričalo o tenisu - rekao je Ljubo i nastavio:

- Pokušao sam pokazati jednu drugu sliku, ukazati na neke stvari koje igrač iz prve ruke ne vidi. Bio je jedan vrlo kompleksan odnos koji je srećom bio jako uspješan i neizmjerno značajan jer sam puno više naučio o tenisu od njega nego što je Roger naučio od mene. Drago mi je da sam mu bar malo uspio pomoći da osvoji te Grand Slamove nakon duge pauze od 2012. do 2017. godine.

Foto: marko lukunic

Hrvatski je muški tenis trenutačno u ponoru, Hrvatska prvi put nema tenisača među 100 najboljih.

- Definitivno je kriza i, gledajući u povijest, ne znam jesmo li ikad imali ovakvu situaciju. Ima mladih igrača koji kucaju na vrata top 100, prije svega Dino Prižmić i Duje Ajduković, hoće li nastaviti napredovati i uspjeti doći do svojih snova to ćemo vidjeti. Borna Ćorić se vraća. Nedavno je osvojio dva Challengera i nadamo se da su najcrniji dani iza nas te da će biti puno bolje u sljedećem periodu.

U odnosu na dane kad je dominirao tenisom više nema prepoznatljivog formata Davis Cupa za kojim danas mnogi žale.

- Došlo je do promjene koja je definitivno bila potrebna, međutim, u novom formatu ljudima se teško emotivno spojiti. Ove godine smo se vratili na organizaciju koja malo sliči onoj staroj, a to je da se igra doma ili u gostima, do zadnje faze prije završnog turnira. To opet nije kao nekad, ali se ide u pravom smjeru i da je ITF shvatio da ne može organizirati natjecanje na jednom mjestu s 12 reprezentacija i tako očekivati da će ljudi zagristi. Čini mi se da će u novom formatu biti nešto bolje. Moramo se adaptirati jer igrati na tri dobivena seta, tri dana za redom se danas čini nemogućim. Mi smo cijelu našu karijeru tako igrali, ali sport ide dalje, pokušavaju se pronaći načini da bude bolje i atraktivnije svima.

Njegovim je putem krenuo i sin Leonardo (16) koji se nedavno fotografirao s Marinom Čilićem (36).

Foto: Croatian Tennis/Facebook

- Sin je odrastao uz taj sport, nikad ga nisam gurao u tom smjeru, ali to toliko voli i vidi se u tome da mi ne preostaje ništa drugo nego ga podržati. U zadnjih šest mjeseci napredovao je stvarno jako puno da me iznenadio. Ja ga iskreno ne vidim previše, ali svaki put kad ga vidim, vidim napredak, to je najvažnije. Ne znam dokud će ići njegova karijera, ali usrećuje me kao roditelja da se bavi time što želi ga to ispunjava i vidi gušt u teškim treninzima i trenucima.

Osim u francuskom savezu, Ljubičić ima i tenisku akademiju na Lošinju, a surađuje i s talijanskom televizijom kao komentator. Ne isključuje da će ponovno biti trener.

- Nikad si nisam postavljao granice ni specifične ciljeve, nego sam obiti što bolji u tome što radim. Nekad se dogodi da to netko prepozna i vidi i napraviš iskorak. To što radim u francuskom savezu je najveći, najdinamičniji i najkompleksniji posao u svijetu tenisa. To me čini kompletnijim u svijetu tenisa, ne znam gdje ću biti i ne zamaram se time - zaključio je.