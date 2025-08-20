Ljubičić usporedio Alcaraza i Sinnera: Oni su očito razina više

Legendarni hrvatski tenisač i bivši trener Rogera Federera, Ivan Ljubičić (46), dao je intervju za talijanski list Gazzettu dello Sport i komentirao aktualnosti u tenisu, uključujući i nedavno finale Cincinnati Masters 1000 turnira koje je osvojio Carlos Alcaraz nakon što je Jannik Sinner predao meč pri rezultatu od 5-0 u prvom setu.

Podsjetimo, Sinner je predao meč zbog bolesti koja ga je oslabila još dan uoči meča. Pokušao je "stisnuti zube" i odigrati finale, ali nije išlo, zbog čega se ispričao i publici. Ljubičić smatra kako Sinner neće imati problema na US Openu (od 24. kolovoza do 6. rujna) ako brzo preboli bolest.

- Sve ovisi o tome koliko će trajati ta bolest. Ako se oporavi u dva ili tri dana, onda ne bi trebao imati problema. Ali, ako će odmarati cijeli tjedan, onda će teško nadoknaditi formu koja je potrebna da osvoji Grand slam. Iako će Jannik u prvim rundama igrati protiv lakših protivnika, ali se igra na tri dobivena seta, a vrućina i vlaga u New Yorku mogla bi ga intenzivno trošiti.

Zagreb: Konferencija za medije Ivana Ljubi?i?a i direktora turnira PBZ Indoors Branimira Horvata | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sinner je ove godine osvojio Australian Open i Wimbledon, dok je u finalu Roland Garrosa izgubio od Carlosa Alcaraza. Ljubičić bi ih volio vidjeti u trećem uzastopnom Grand slam finalu.

- Teško je predvidjeti tko bi pobijedio u takvom meču. Alcaraz, izuzev nedavnog rezultata u Cincinnatiju, vodi 5-2 u međusobnim ogledima protiv Sinnera na tvrdoj podlozi. S druge strane, Sinner igra svoj najbolji tenis na toj podlozi. Zbog svega toga, dao bih im podjednake šanse, posebno zbog toga što su njihovi mečevi uvijek izuzetno napeti. Oni su očito razina više u odnosu na ostale igrače na Touru, bio bih iznenađen da ne izbore finale, iako je Jannikovo zdravlje i dalje pod upitnikom - izjavio je Ljubičić, koji je sada u funkciji predsjednika Francuskog teniskog saveza, pa je objasnio što bi moglo činiti razliku.

- Podloga je itekako važna. Na Wimbledonu je Sinner zaista napadao Alcarazov forehand, to može raditi na travnatoj podlozi, ali ne i na zemlji. Tereni u New Yorku obično su prilično brzi, tako da se visoke loptice baš i ne isplate. Morate se sjajno kretati i biti na 110 posto fizičke spreme. Ovo je turnir koji puno traži i zahtjeva agresivni tenis. Alcaraz se neće moći puno osloniti na top spin i drop udarce, a moramo vidjeti i na kojoj će razini biti njegov servis.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ljubičić je kao najbolje izazivače Alcarazu i Sinneru istaknuo Taylora Fritza, Alexandera Zvereva i Novaka Đokovića, a smatra kako bi Alcaraz godinu mogao završiti kao prvi tenisač na ATP-ovoj ljestvici. Također, kritizirao je raspored Masters turnira.

- Igrači su bolje mogli rasporediti svoje vrijeme i oporavak dok su Masters turniri trajali tjedan dana. Sada (traju 12 dana, op. a.) je puno teže, Cincinnati je bilo iskustvo koje poziva na triježnjenje (puno je igrača imalo fizičke probleme zbog visokih temperatura i vlage, op. a.), ne razumijem zašto vlasti inzistiraju da se igra na takvoj vrućini i vlazi. Sportaši riskiraju ozljede, a navijači se ne zabavljaju. Nešto se mora učiniti po tom pitanju - zaključio je Ljubičić.