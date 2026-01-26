Ljudima koji vode Hajduk sve je važnije od rezultata seniora, a to pokazuje nekoliko stvari

Kad su navijači Hajduka u pitanju - nema sredine. Nakon svake pobjede kreće euforija i snovi o naslovu prvaka, a nakon svakog poraza sve treba mijenjati i krenuti ispočetka. Ništa drugačije nije ni nakon nedjeljnog ogleda s Istrom u koji je Hajduk istrčao s nikad mlađom postavom, stvorio desetak lijepih prilika, ali na koncu ipak izgubio. I sada sve opet ne valja.

