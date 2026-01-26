Dojam je da je na Poljudu trenutno sve važnije od prve momčadi i njenih rezultata, pa nije ni čudo da je Garcia u nastavak sezone poveo nikad mlađu i desetkovanu momčad s nekoliko nespremnih igrača za nastup...
Ljudima koji vode Hajduk sve je važnije od rezultata seniora, a to pokazuje nekoliko stvari
Kad su navijači Hajduka u pitanju - nema sredine. Nakon svake pobjede kreće euforija i snovi o naslovu prvaka, a nakon svakog poraza sve treba mijenjati i krenuti ispočetka. Ništa drugačije nije ni nakon nedjeljnog ogleda s Istrom u koji je Hajduk istrčao s nikad mlađom postavom, stvorio desetak lijepih prilika, ali na koncu ipak izgubio. I sada sve opet ne valja.
