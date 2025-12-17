Zrinka Ljutić i Ivan Kvesić najbolji sportaši Zagreba! Martin Sinković iznenadio izjavom o neuspjehu, a braća Sinković se vraćaju u dvojac. Rukometaši i odbojkašice žare i pale
Ljutić i Kvesić najbolji sportaši Zagreba. Nezadovoljni Sinković iskreno: 'Nije bilo nikog boljeg'
Skijašica Zrinka Ljutić i karatist Ivan Kvesić proglašeni su najboljim sportašima grada Zagreba za 2025. na svečanosti u hotelu Hilton Garden Inn. Dok su oni slavili očekivane trijumfe temeljene na sjajnim rezultatima, veslač Martin Sinković iznenadio je brutalno iskrenom izjavom.
Zrinka je prvi put ponijela titulu najbolje sportašice Zagreba, naslijedivši tako veliku Janicu Kostelić koja je posljednja skijašica s tom nagradom bila davne 2006. Ljutić je nagradu zaslužila osvajanjem malog Kristalnog globusa u slalomu te sjajnim četvrtim mjestom u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Zbog utrke u Courchevelu nije mogla biti na dodjeli.
Karatašu Ivanu Kvesiću ovo je drugi naslov najboljeg, a stigao je u njegovoj najplodnijoj godini karijere. Nakon što je postao prvak Europe, osvojio je srebro na Svjetskim igrama te broncu na Svjetskom prvenstvu.
- Stvarno sam presretan da sam dobitnik drugi put u karijeri. To mi je veliki vjetar u leđa za novu godinu - rekao je Kvesić.
Sinković: Nismo zadovoljni, zato smo se i razišli
Najboljom posadom proglašen je četverac bez kormilara, braća Martin i Valent Sinković te Anton i Patrik Lončarić. Unatoč europskom srebru, Martin Sinković nije bio posve zadovoljan.
- To Europsko smo bili drugi. Nažalost, nije bilo nikog boljeg pa, evo, dobili smo nagradu. Nismo zadovoljni sa Svjetskim prvenstvom definitivno. Sedmo mjesto, nismo u finale ušli i zato smo se odlučili na promjenu - iskren je bio Martin za HTV.
Projekt četverca je završio, a braća Sinković vraćaju se u dvojac.
- Doživio sam to kao neuspjeh jer sam se vidio u LA-u (na Olimpijskim igrama 2028., op.a.) u četvercu, ali bila je to logična odluka. Mučenje je bilo cijelu godinu, a nemamo više vremena čekati bi li možda krenulo - objasnio je.
Rekordi za rukometaše i odbojkašice
Najbolja muška ekipa su rukometaši Zagreba kojima je ovo rekordni 16. naslov. Osvojili su 33. naslov prvaka i 31. Kup Hrvatske. Kod dama, najbolje su odbojkašice Mladosti, koje su 15. put osvojile ovu nagradu. Trijumfirale su u regionalnoj MEVZA ligi, a klub slavi i velikih 80 godina postojanja.
- Nadale smo se osvajanju jer klub dugo nije osvojio MEVZA ligu. Uspjele smo i bile smo stvarno sretne i ponosne - rekla je Mirta Freund.
Posebno priznanje dobio je hrvač Ivan Huklek, kojem je nedavno i službeno potvrđena brončana medalja s Olimpijskih igara u Tokiju 2021., nakon što je njegov suparnik pao na doping testu.
