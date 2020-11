Ljutiti Bilić: Ne možemo ovako igrati! U svemu su bili bolji!

Slaven Bilić nije krio nezadovoljstvo nakon još jedne katastrofalne predstave svoje momčadi. Slijede teške utakmice s Tottenhamom i Manchester Unitedom koje bi mu mogle odrediti budućnost

<p><strong>Slaven Bilić</strong> nije krio nezadovoljstvo lošom igrom svoje ekipe nakon poraza od Fulhama 2-0 koji je poslao njegov West Brom u zonu ispadanja Premier lige.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bilić i i njegovi puleni slave ulazak u Premiership</strong></p><p>'Baggiesi' su primili dva gola u prvom poluvremenu na Craven Cottageu i tako ostali bez pobjede i nakon sedme ligaške utakmice, a Slaven Bilić bio je dosta kritičan prema svojim igračima:</p><p>- Bili su jači, oštriji i brži - rekao je i dodao:</p><p>- Njihova dodavanje bila su bolja. Bili su bolji u područjima terena gdje to čini razliku. Boli. Nismo zaslužili ništa u ovoj utakmici. U svemu su bili bolji od nas - u kvaliteti, zalaganju, svemu stvarno. Ne možemo ovako igrati. Moramo biti u crvenoj zoni, moramo biti ludi, moramo biti ono što smo bili u prošlih nekoliko dana - iskreno je zaključio.</p><p>Bilić je pohvalio 20-godišnjeg pozajmljenog veznjaka Conora Gallaghera. Međutim, smatra da on neće West Bromu biti dovoljan da se izvuče iz situacije u kojoj su se našli.</p><p>- To nije dobro kad vidite da mladi igrači rade više od ostalih - rekao je pa dodao:</p><p>- Moramo se potruditi kao što smo to radili u prethodnim igrama. Ako to ne možemo, nemamo šanse.</p><p>Bilić još nema pobjede na vidiku, a slijedi domaća utakmica s Tottenhamom pa gostujuća kod Manchester Uniteda. Definitivno u krivom vremenu za njega dolaze ovi teški dvoboji i vidjet ćemo hoće li uspjeti iščupati koji bod. A crna serija sigurno ne zadovoljava ni šefove pa bi za Slavena bilo bolje da nešto proradi ili bi uskoro mogao postati bivši.</p><p> </p><p> </p><p> </p>