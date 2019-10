Ljutiti Kovač: Ovo nema veze s poštovanjem, a priča se o tome

Malo ga vole, malo ga kritiziraju. Takav je život Nike Kovača u njemačkom velikanu Bayernu iz Münchena. Prošle sezone bio je pod paljbom kritika nakon što su Bavarci ispali iz Lige prvaka i jedva došli do naslova u Bundesligi, a ista stvar nastavila se i ove sezone. Prvo su ga čelnici Bayerna hvalili, a onda je nakon teške pobjede nad Olympiacosom opet stigao red na porciju kritika.

Jedan od čelnika Bayerna Karl Heinz-Rummenigge rekao je kako Kovačeva momčad igra neoprezno i da će s takvom igrom sezona biti neuspješna. Niko mu je odlučio odgovoriti.

- Kad je govorio o neopreznosti u igri, svi smo znali o čemu govori. U ovom klubu svi očekuju pobjede i lijep nogomet na terenu. I mi to očekujemo, ali ne može se uvijek igrati lijep nogomet. Prvo i najbitnije je biti uspješan - rekao je Kovač i poslao poruku nestrpljivom Rummeniggeu.

Stanje na tablici Bundeslige je neizvjesnije nego ikad. Čak devet momčadi ugurano je u dva boda nakon osam kola, a Bayern je na trećem mjestu sa četiri pobjede, tri remija i jedan poraz s bodom zaostatka za prvoplasiranom Borussijom iz Mocheghladbacha. Bivši hrvatski izbornik je na pressici progovorio i o stalnim kritikama i naslovima o otkazu.

- Prošlo je osam kola u ligi, a već se priča o budućnosti trenera. Nije to samo u Bayernu, slično je i Lucienu Favreu u Dortmundu. Puno se priča o poštovanju, ali ovo nema veze s poštovanjem. Favre je s Borussijom na jednako bodova kao i mi, izgubio je jednu utakmicu u Ligi prvaka i još je u igri za Kup, a priča se o njegovim nasljednicima. Ne razumijem to. Mišljenje manjine predstavlja se kao mišljenje većine - ljutit je bio Niko.

To se i njemu događa otkako je došao u klub, a očito će se s tim morati stalno boriti. Kritizirali su ga prošle sezone, pa im je donio Kup i prvenstvo. Kritiziraju ga i ove sezone, a on mirno plovi i Ligom prvaka, Kupom i Bundesligom. Nijemcima očito ni to nije dovoljno.

Bayern u sljedećem kolu igra protiv Union Berlina na svome terenu.

- Igramo na domaćem terenu i želimo se pobjedom vratiti na vrh tablice. Union je nedavno promijenio formaciju i počeo igrati s tri igrača u zadnjoj liniji, to im je donijelo stabilnost i sigurno je da nam neće biti lako protiv njihove obrane. Moramo pronaći rješenje, izgubiti što manje lopti i imati strpljenja. Jednostavno je, moramo izaći i igrati svoj nogomet. Brazzo je u pravu kad govori da možemo biti bolji. Trenutno se jako mučimo u obrani, radimo previše individualnih pogrešaka. Moramo osvajati duele i svesti šanse protivnika na minimum pa ćemo protivnike pobjeđivati lakše nego što je to bio slučaj s Olympiakosom u utorak - zaključio je Kovač...