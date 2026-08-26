Ljutiti navijači Dinama: Glavni su krivci Boban i Kovačević...

Zagrebački Dinamo nije uspio izboriti nastup u Ligi prvaka, u uzvratnom ogledu play-offa norveški Viking je pred svojim navijačima slavio s 3-1 nakon što je prvi ogled u Zagrebu završio 2-2. Utješna nagrada Dinamu će tako i ove sezone biti ligaški dio Europske lige. Navijači Dinama su bijesni nakon poraza od Vikinga pisali na službenu klupsku stranicu na Facebooku.

- Trener Kovačević je glavni krivac! Sve je krivo od početka bilo. Užas - napisao je jedan navijač.

Drugi Kovačevićev kritičar je nešto slikovitiji.

- Kovačeviću očito prvo moraš kupiti dalekozor da vidiš da su Lisica i Valinčić toliko loši da ih tek mijenjaš u 80 minuti. Na klupi imaš klasičnog napadača kojeg nisi uveo nikako u igru a gubiš s dva razlike - ističe drugi.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Neki su kao glavom krivca istaknuli Zvonimira Bobana, predsjednika uprave Dinama.

- Glavni krivac je Boban koji je stavio jedno ime iznad kluba, a zna se koje je to. Ako nije mogao dovesti Livakovića odmah na početku prijelaznog roka trebao je dati punu podršku jednom od tri iskusna vratara koja ima. Ovako nijedan nije siguran uz stalne natpise dolazi Livaković pa ne dolazi, pa Kotarski, pa Meksikanac ovaj, onaj. Naravno da nemaju samopouzdanja i da svaku utakmicu znaju da će dobit gol, a ovo nije HNL da ćeš dati tri ili četiri gola. Doveo je klub u situaciju da brani vratar koji nije branio 8, 9 mjeseci i što onda očekivati?! Nesiguran golman, nesigurna i obrana i onda je cijela ekipa u klincu - ističe navijač.

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nema tu kvalitete...Bobanu je očito dovoljno biti prvi u selu - ističe još jedan navijač.

Mnogi navijači ističu da jednostavno nije išlo. - Očekujem nastavak dominacije u HNL i konkurentnost u Europi - dodao je, dok drugi navijač drži da Dinamo nije za Ligu prvaka.

- Igrom smo pokazali da nismo za Ligu prvaka. Šteta izgubljenih para, bodova za nacionalni koeficijent. Golman nam novi sad ni ne treba - napisao je na društvenim mrežama jedan navijač.

Jedni pak drže da bi se Dinamo bolje proveo protiv Vikinga da je na klupi Sergej Jakirović.

- Da je Jakir bio na klupi, obje tekme bi Dinamo dobio hendikepom - ističe navijač.

Drugi pak drže da se mora još zaoštriti konkurencija u ekipi za Europsku ligu.

- Uzeti kompletni budžet i dovesti prava pojačanja za Europsku ligu, da se bar tamo nešto odigra kako treba. I tu ne mislim na neke ozlijeđene ili nedokazane igrače već na one koji mogu ozbiljnije zaoštriti konkurenciju u momčadi. Nije smak svijeta, ali vrijeme je za iskorak u Europi - zaključuje navijač.