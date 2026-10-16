Ljutiti navijači Hajduka: 'A jeste se očitovali', 'Svima na sjeveru udarite kaznu', 'Bolje ne pisati'

Hajduk je dva sata nakon završetka utakmice protiv Ajaxa (2-1) u Konferencijskoj ligi objavio priopćenje u kojem se ispričava navijačima na Poljudu koji su ispaštali zbog Torcidina 15-minutnog prekida utakmice, onima pred TV-om, Uefi i momčadi Ajaxa. No pritom je propustio usuditi taj čin, a antisemitske i nacističke parole ulicama Splita u korteu uoči utakmice nije ni spomenuo.

Ovako su to komentirali ispod objave kluba na Facebooku:

"A je vam priopćenje. Sada će se oni debili kao prestrašiti."

"A jeste se ocitovali, jace nije moglo. Ovo nisu navijaci sta god vi mislili o tome"

"Vi niste normalni, još ih branite 😂😂😂😂. A da je lipo prikinulo utakmicu tri boda Ajaxu a vi pa pa iz natjecanja onda bi ih isto branili. Početak prekrasan pun stadion piva se navija, koreografija za 10, imamo rezultat i onda krš i lom zbog čega i zašto?"

"Ovo se ponavljalo XY puta i šutjeli ste i šutjeli. Konačno da ste se sada oglasili. Nikad nije kasno."

"imate personalizirane ulaznice. znači znate točno imenom i prezimenom tko je sve bio na sjeveru. nema veze što će biti kolateralnih žrtava, ali lijepo im svima udarite kaznu zabrane pristupa stadionu do daljnjega. ako ne možete sami to odraditi, uključite policiju u sve to. ti koji su to radili nisu navijači niti su prijatelji kluba Hajduk"

"Ulaznice za sjever bi morale biti 5 puta skuplje od zapada,jer toliko štete jednom klubu nikad nitko nanio nije,baš se tako voli klub!"

"A da upotrijebite kamere i nekim debilima zabranite ulaz na stadion?"

"Kako to sve mogu unijeti na stadion?Gdje je redarska sluzba osiguranje policija itd?"

"Dok je ovakvih priopćenja, bit ce i dalje ovakvih scena i povika"

"Bolje da niste ništa pisali."

"Pravi politički odgovor..toliko da nesta kazemo..budite odgovorni prema ostalih 30 000 navijaca i ispostavite racun onome tko je ovo napravio.."

"Pojedincima (ogromna manjina) koji rade na stetu kluba treba zabraniti dolazak. Zauvijek. Na taj način preuzmite odgovornost..."

"Klub je davno trebao stati ovom vandalizmu u kraj,napravit crnu listu, kojim navijačima/huliganima nije dozvoljen ulazak ili prilazak stadionu... rješen problem... jel to toliko teško ili nemate hrabrosti.. ili udruga Naš Hajduk je jača od samog kluba"

"Postoji predsjednistvo Torcide,koje ocito nije sposobno drzati stvari pod kontrolom te ih treba prozvati imenom i prezimenom i traziti njihove smjene !"

"Jeste li svjesni da bi Hajduk mogao bit izbačen iz svih natjecanja zbog ovog vlaško ustaškog poduhvata?"

"Račun za kaznu koja će sigurno doći pošaljite Torcidi"

"Mlako"

"Kakvo je to priopcenje??? Odmah protiv Varaždina zatvorit sjever. Al nemate vi petlje za to."

"Kakvo je ovo priopćenje? Hajduče, očekivala sam bolje i odlučnije!"

Što je Hajduk napisao?

"Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila momčadi kad je najteže. Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo ispričati se onima koji su došli na stadion bodriti momčad koja se nakon 16 godina vratila u europska natjecanja te tisućama njih pred malim ekranima koji su svjedočili povijesnoj pobjedi protiv Ajaxa.

Ispričavamo se i organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Europa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali unatoč svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub.

Ova velika i značajna pobjeda momčadi ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apeliramo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti."