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SPLITSKA LJEPOTICA

Tko je zgodna voditeljica koja je na Poljudu mamila poglede?

Piše Maša Mai Čigir,
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Tko je zgodna voditeljica koja je na Poljudu mamila poglede?
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Foto: Instagram
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Na jučerašnjoj utakmici Hajduka i Ajaxa, Bruna Karla Bosnić, voditeljica Hajduk TV-a, privukla je pažnju svojim šarmom i energijom, ali i ljepotom

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Na jučerašnjoj utakmici Hajduka i Ajaxa u prvom kolu Konferencijske lige na Poljudu veliku pažnju privukla je Bruna Karla Bosnić, voditeljica Hajduk TV-a, klupske televizije splitskog kluba.

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Foto: Instagram

Tijekom utakmice je na Instagramu objavila fotografije tik uz teren, a može se pohvaliti da je na Instagramu prati više od 19 tisuća ljudi. Bruna Karla na Instagramu često objavljuje fotografije s posla, ali i trenutke iz privatnog života. Uz to što je voditeljica, Bruna Karla je i fitness trenerica, a završila je Kineziološki fakultet u Splitu gdje se usmjerila na kondicijsku pripremu sportaša što joj iznimno znači kao trenerici.

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Spoj ljubavi prema medijima i sportu doveo ju je na poziciju voditeljice na klupskoj televiziji, gdje je postala jedno od prepoznatljivih lica. Jednom je prilikom otkrila da se voditeljskim poslom počela baviti sasvim slučajno te da sport prati od djetinjstva, posebno nogomet i atletiku, a rad pred kamerama od početka joj je odgovarao.

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- Moj ulazak u voditeljske vode dogodio se zapravo sasvim slučajno. Nikad nisam imala problema s javnim nastupom niti sam ikad imala strah od kamera. Beskrajno sam zahvalna ljudima koji su mi pružili priliku i radili sa mnom jako puno da dođem do ovoga gdje sam danas. Spojili smo ugodno s korisnim i, korak po korak, izgradili jednu posebnu priču. Najbitnije od svega je da sam zadovoljna i da istinski uživam u svakom novom projektu, ništa mi ne predstavlja problem i spremna sam još više učiti, raditi i napredovati - rekla je tada u intervjuu za Net.hr.

Foto: Instagram

Ova atraktivna voditeljica i trenerica na svojim društvenim mrežama promovira  promovira zdrav i aktivan način života te s pratiteljima dijeli savjete, motivacijske poruke i vježbe. Pisala je i edukativne tekstove za jedan fitness portal, a u jednom od njih istaknula je zašto je važna fizička aktivnost rečenicom: 'čovjek stvoren da se kreće i bude aktivan'.

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