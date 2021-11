Nogometašica Osijeka Izabela Lojna (29) proglašena je u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat za najbolju igračicu prošle sezone u Prvoj HNLŽ.

Hrvatska reprezentativka osvojila je Trofej nogometaš u izboru gdje glasuju sve igračice hrvatskih prvoligaških ekipa, a podsjetimo kako je prošle sezone Lojna predvodila Osječanke do naslova prvakinja Hrvatske, kao i do finala Kupa.

- Normalno da me titula nabolje igračice veseli, svakom je u cilju biti najbolji u onome što radi pa tako i meni. Želim zahvaliti svojim suigračicama jer bez njih moj uspjeh ne bi bio moguć. Kao i svima koji su glasali za mene i prepoznali moj rad. Proglašena sam najboljom jer su tako odlučile igračice drugih klubova, moje rivalke, a to doživljavam kao svojevrsno priznanje struke. Jer, koliko god da smo mi prijateljice izvan terena, kada traje utakmica nismo na istoj strani. Ovakva jedna titula mi je samo poticaj za dalje - rekla je Lojna.

Inače, osim naslova prvaka u Prvoj HNLŽ Lojna i ostale njene suigračice iz Osijeka tijekom ljeta su nastupale u kvalifikacijama Lige prvakinja gdje su se probile u krug 28 najboljih europskih ekipa.

- Kruna sezone za mene je bila osvajanje prvenstva. Došli smo i do finala Kupa, osvojili futsal ligu odmah u prvoj godini kako smo se prijavili za sudjelovanje. Sve je to bilo sjajno. Igrali smo i Ligu prvakinja, prema novom formatu natjecanja ušli smo među 28 najboljih ekipa Europe. To je najbolji rezultat u povijest ŽNK Osijek i na to sam ponosna. To je novo iskustvo više, poticaj da radimo kvalitetnije, da ponovno osvojimo titulu državnih prvakinja i pokušamo u Ligi prvakinja sljedeće godine napraviti još bolji rezultat.