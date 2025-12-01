Lokomotiva dobiva pojačanje u napadu. Stiže bivši hajdukovac

Bivši igrač Hajduka Aleksandar Trajkovski postat će novi igrač Lokomotive. Makedonac će se u utorak priključiti Nikici Jelaviću i njegovoj momčadi. Trajkovski je s agentom Davorom Ćurkovićem stigao u Zagreb i sve dogovorio s direktorom Lokomotive, Božidarom Šikićem, javljaju Sportske novosti.

Jako mi je drago da ću postati igrač Lokomotive, momčadi koju dovoljno poznajem kroz vrijeme koje sam proveo u HNL-u odnosno Hajduku. Zdrav sam, to je najvažnije. Sve sam vrijeme trenirao, iako sam svjestan da je natjecateljski ritam nešto drugo. No, uvjeren sam da ću brzo uhvatiti te ritmove. Poznam HNL, brzo ću upoznati sve dečke u momčadi i trenera, te sam siguran da ću nakon par utakmica biti u nužnom ritmu - rekao je Trajkovski za SN te dodao kako prati HNL te da Hajduku želi sve najbolje.

U Hajduku je bio od 2023. do 2025. godine te je otišao kao slobodan igrač. U "bilom dresu" odigrao je 38 utakmica zabio 10 golova i tri puta asistirao. Veliko pojačanje u napadu za Lokomotivu koja je bogatija za jednom iskusnog napadača koji sigurno može pomoći Nikici Jelaviću u njegovim zamislima. Dogovor između Lokomotive i Trajkovskog postignut je do kraja sezone.